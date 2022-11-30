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Киноафиша Новости Усатый водопроводчик спасает мир в трейлере мультфильма «Супербратья Марио»

Усатый водопроводчик спасает мир в трейлере мультфильма «Супербратья Марио»

30 ноября 2022 10:27
Усатый водопроводчик спасает мир в трейлере мультфильма «Супербратья Марио»

Защищать грибное царство главному герою поможет принцесса Пич.

Киностудия Illumination представила полноценный трейлер анимационной экшен-комедии «Супербратья Марио. Фильм», в котором звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт озвучил титульного персонажа из легендарной игровой франшизы Nintendo. В свежем рекламном видео продемонстрировали еще больше отсылок к первоисточнику, очертили окружающий мир, а также впервые показали боевую принцессу Пич, голос которой подарила Аня Тейлор-Джой.

По сюжету, знаменитому водопроводчику и его брату Луиджи (Чарли Дэй) предстоит оказаться в царстве грибов и осуществить эпическую миссию по спасению разнообразных галактик от порабощения. Ведущим героям придется противостоять могущественному тирану Боузеру (Джек Блэк) и его многочисленной армии злобных приспешников.

В остальной голосовой каст мультфильма вошли Сет Роген (Донки Конг), Кигэн-Майкл Ки (Тоад), Фред Армисен (Кранги Конг), Себастьян Манискалко (Спайк) и Кевин Майкл Ричардсон (Камек). Постановкой блокбастера занимались режиссеры мультсериала «Юные титаны, вперед!» Аарон Хорват и Михаэль Еленик. Сценарий написал Мэтт Фогель («Миньоны: Грювитация», «ЛЕГО Фильм 2»).

Universal Pictures выпустит «Супербратьев Марио» в кинотеатры 7 апреля 2023 года.

Фото: Illumination
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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