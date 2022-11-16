От Шазама до Найтвинга: каких героев DC мы увидим на экране до 2025 года

Недавно состоялась премьера фильма « Черный Адам » с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Рассказываем, каких новых персонажей вселенной DC мы скоро увидим в кино и сериалах, а кто из героев комиксов снова вернется на экраны.

Дата премьеры: 16 марта 2023 года

«Шазам» стал первым фильмом киновселенной DC, рассчитанным в первую очередь на подростковую аудиторию. Вскоре после выхода фильма и его успеха в прокате создатели приступили к работе над сиквелом истории о мальчике Билли Бэтсоне, получившем способность при произнесении магического слова «Шазам!» превращаться в супергероя. Работа над второй частью была завершена еще в 2021 году, и первоначально премьера фильма должна была состояться в декабре этого года, но релиз перенесли во избежание конкуренции с продолжением «Аватара» , которое появится на экранах 14 декабря.

Интересный факт: восходящая звезда экранов Рэйчел Зеглер , громко заяввишая о себе в мюзикле Стивена Спилберга «Вестсайдская история» , присоединилась к проекту с «ключевой ролью», которая пока не раскрывается.

Шазам!: Ярость богов

Дата премьеры: 16 марта 2023 года

Первый «Аквамен» , вышедший на экраны в 2018 году и ставший самой кассовой картиной вселенной DC, к радости поклонников, дал понять, что появление сиквела – только вопрос времени. О сюжете фильма пока мало что известно, но в режиссерском кресле остался автор первой части Джеймс Ван , а Джейсон Момоа вернулся к роли супергероя.

Интересный факт: в связи со скандальным бракоразводным процессом Эмбер Херд и Джонни Деппа фанаты фильма создали петицию с требованием отстранить актрису от роли Меры. Петиция собрала более полутора миллиона подписей, однако продюсер фильма Питер Сафран заявил, что создатели проекта не рассматривают продолжение истории без Херд.

Кадр со съемок фильма «Аквамен – 2»

Дата премьеры: 22 июня 2023 года

Первый фильм, главным героем которого стал ученый Барри Аллен, в результате неудачного эксперимента получивший сверхспособности, находился в разработке еще с 2004 года. Сюжет фильма расскажет о том, как Флэш попытается вернуться в прошлое, чтобы спасти свою мать от смерти, тем самым открыв альтернативную вселенную. В главной роли – Эзра Миллер , вернувшийся к своему персонажу после «Отряда самоубийц» и «Лиги справедливости»

Интересный факт: режиссером фильма стал автор обеих частей хоррора «Оно» Андрес Мускетти , который присоединился к проекту после творческих разногласией между студией и сценаристами Джоном Фрэнсисом Дейли и Джонатоном Голдштейном.

Флэш

Дата премьеры: 16 августа 2023 года

Один из немногих проектов, наряду с «Шазам!», ориентированных на подростковую аудиторию, расскажет историю мексиканского подростка Хайме Рейеса, который находит инопланетный артефакт и обретает способности Синего Жука. Главную роль сыграл Шоло Маридуэнья, известный по сериалам «Кобра Кай» и «Родители». В роли антагониста появится оскароносная Сьюзен Сарандон . Ее героиня – злодейка Виктория Корд, ранее не появлявшаяся в истории, поэтому подробности о персонаже пока неизвестны. Изначально на эту роль претендовала Шэрон Стоун , но позднее актриса выбыла из проекта.

Интересный факт: планировалось, что Синему жуку будет посвящен отдельный сериал, который должен был выйти на HBO Max, но затем создатели отдали предпочтении полнометражному формату.

Кадр со съемок фильма «Синий жук»

Сирены Готэм-сити

Дата премьеры: 2023 год

Ещё в 2016 году было объявлено о спин-оффе «Отряда самоубийц», в котором Марго Робби вновь сыграет безбашенную Харли Квинн. По сюжету суперзлодейке предстоит объединиться с Женщиной-кошкой и Ядовитым плющом, чтобы дать отпор врагу и защитить Готэм. Предположительно, увидеть фильм поклонники смогут в конце следующего года.

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Харли Квинн в фильме «Отряд самоубийц»

Дата премьеры: 2023 года

Вскоре после выхода фильма «Чудо-женщина: 1984» было объявлено, что в разработке находится следующая часть франшизы об отважной амазонке Диане Принс в исполнении Галь Гадот . По словам режиссера Пэтти Дженкинс , на этот раз действие будет разворачиваться в наше время. Ожидается, что фильм появится в прокате в конце 2023-го или в начале 2024 года.

Диана в фильме «Чудо-женщина: 1984»

Дэдшот

Дата премьеры: 2 августа 2024 года

Еше в 2016 году, после премьеры «Отряда самоубийц», стало известно, что студия планирует выход сольного проекта о наемнике Дэдшоте, а Уилл Смит вернется к своему персонажу. Пока подробности фильма окутаны тайной. Известно лишь то, что, по сообщению The Hollywood Reporter, в 2022 году съемки фильма были отложены из-за запрашиваемого Смитом гонорара в 20 млн. долларов. А пока фанатам остается лишь надеяться, что к предполагаемой дате премьеры история о Флойде Лоутоне действительно появится на экранах.

Дэдшот в фильме «Отряд самоубийц»

Найтвинг

Дата премьеры: 2025 год

В 2017 году стало известно, что Warner Bros. занимается разработкой фильма о напарнике Бэтмена – Робине, Дике Грейсоне. Тогда же появилась информация о том, что режиссерское кресло занял Крис МакКэй , знакомый зрителям по «Лего Фильм: Бэтмен» , а съемки должны были начаться уже в 2018 году. Однако пандемия Covid-19 внесла свои коррективы, и студии пришлось отложить проект на неопределенное время. Ожидается, что фильм появится на экранах в 2025 году, однако его детали пока неизвестны.

Найтвинг в комиксах