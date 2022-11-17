Педро Паскаль и другие артисты сыграют в фильме от создателей «Капитана Марвел»

Постановщики супергеройского блокбастера «Капитан Марвел» и драмы «Прогулка по Миссисипи» Анна Боден и Райан Флек сформировали актерский состав своего следующего режиссерского проекта — «Чумовые истории» (Freaky Tales). По сведениям Deadline, ведущие роли в предстоящем фильме сыграют Педро Паскаль («Мандалорец»), Бен Мендельсон («Секретное вторжение») и Джей Эллис («Топ Ган: Мэверик»). Также в касте картины задействованы Доминик Торн («Черная Пантера: Ваканда навеки»), Ангус Клауд («Эйфория»), Джек Чемпион («Аватар: Путь воды») и звезды сериала «Нетипичный» Кейр Гилкрист и Мишель Фаррах Хуан.

Предстоящая лента будет состоять из четырех взаимосвязанных историй, а действие развернется в 1987 году в Окленде. Сценарий, написанный Боден и Флеком, представляет собой своеобразное признание в любви местам, в которых творческий дуэт когда-то рос. В каждом из сегментов будут фигурировать разные персонажи и примечательные исторические события — некоторые реальные, некоторые воображаемые.

В исполнительский ансамбль также привлекли различных уроженцев Окленда, имена которых еще не огласили. Производственный процесс курируют продюсеры из студий eOne и Macro.