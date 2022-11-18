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Киноафиша Новости Бюджет «Форсажа 10» увеличился до баснословных $340 млн

Бюджет «Форсажа 10» увеличился до баснословных $340 млн

18 ноября 2022 12:16
Бюджет «Форсажа 10» увеличился до баснословных $340 млн

Компетентные инсайдеры рассказали о причинах такой дороговизны.

Бюджет десятого «Форсажа» раздулся до непомерных размеров. Согласно инсайдерским данным от портала The Wrap, затраты на новую часть экшен-франшизы возросли до баснословных $340 млн. Для сравнения, прошлый фильм обошелся Universal Pictures в $200 млн.

Если прибавить к этой сумме колоссальные вложения в маркетинг, которые часто эквивалентны стоимости картин, то фильм даже со сборами в районе миллиарда долларов может принести значительно меньше прибыли или даже не окупиться.

Стоимость «Форсажа 10» увеличилась из-за целого ряда неудобных факторов: повышение зарплат актерского состава, в частности, Вина Дизеля, который также выступает продюсером, дорогие международные съемки, соблюдение пандемийных протоколов безопасности и глобальная инфляция.

Очевидно, что «Форсаж 10», который режиссирует француз Луи Летерье («Невероятных Халк»), станет самым дорогим проектом киносерии про гонщика Доминика Торетто. В истории Голливуда больше стоили лишь четвертые «Пираты Карибского моря» ($378 млн), «Мстители: Эра Альтрона» ($365 млн) и «Мстители: Финал» ($356 млн).

Сейчас высокооктановый боевик уже находится на стадии постпроизводства, а премьера картины намечена на 19 мая 2023 года. Впереди Universal ожидает явно не менее затратная одиннадцатая глава саги, релиз которой состоится в 2024 году.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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