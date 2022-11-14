Появился первый трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского»

Кинокомпания BestFilm.eu опубликовала новый трейлер биографического фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Главные роли в картине исполнили Один Ланд Байрон («Интерны»), Алена Михайлова («Люби их всех»), Филипп Авдеев («Далекие близкие») и Андрей Бурковский («Доктор Лиза»).

Действие фильма разворачивается во второй половине XIX века в Российской империи. Картина повествует о самой непростой составляющей жизни великого композитора Петра Чайковского (Байрон) — его браке. Желая положить конец слухам о своей нетрадиционной ориентации, он женится на Антонине Милюковой (Михайлова). Однако для самой молодой девушки брак с Чайковским становится причиной серьезного душевного кризиса, который после расставания с супругом и вовсе уничтожает ее рассудок.

Серебренников известен как автор таких фильмов, таких как «Петровы в гриппе», «Лето» и «Ученик». «Жена Чайковского» впервые была представлена на последнем Каннском кинофестивале, где получила номинацию на главный приз, «Золотую пальмовую ветвь».

Поводом для выхода нового ролика стала премьера фильма в Эстонии, там он впервые вышел в прокат. Доберется ли лента до российских кинотеатров — пока неизвестно.