Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хищник из бездны" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Появился первый трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского»

Появился первый трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского»

14 ноября 2022 10:07
Появился первый трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского»

Картина посвящена трагической истории брака великого композитора.

Кинокомпания BestFilm.eu опубликовала новый трейлер биографического фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Главные роли в картине исполнили Один Ланд Байрон («Интерны»), Алена Михайлова («Люби их всех»), Филипп Авдеев («Далекие близкие») и Андрей Бурковский («Доктор Лиза»).

Действие фильма разворачивается во второй половине XIX века в Российской империи. Картина повествует о самой непростой составляющей жизни великого композитора Петра Чайковского (Байрон) — его браке. Желая положить конец слухам о своей нетрадиционной ориентации, он женится на Антонине Милюковой (Михайлова). Однако для самой молодой девушки брак с Чайковским становится причиной серьезного душевного кризиса, который после расставания с супругом и вовсе уничтожает ее рассудок.

Серебренников известен как автор таких фильмов, таких как «Петровы в гриппе», «Лето» и «Ученик». «Жена Чайковского» впервые была представлена на последнем Каннском кинофестивале, где получила номинацию на главный приз, «Золотую пальмовую ветвь».

Поводом для выхода нового ролика стала премьера фильма в Эстонии, там он впервые вышел в прокат. Доберется ли лента до российских кинотеатров — пока неизвестно.

Фото: Hype Fillm
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: кто ты из сериала «Корона»? Тест: кто ты из сериала «Корона»? Читать далее 9 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Читать далее 11 ноября 2022
Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Читать далее 10 ноября 2022
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Читать далее 10 ноября 2022
Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Читать далее 14 ноября 2022
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Читать далее 11 ноября 2022
Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Читать далее 14 ноября 2022
Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Читать далее 9 ноября 2022
Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Читать далее 13 ноября 2022
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Читать далее 11 ноября 2022
Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Читать далее 12 ноября 2022
Related video