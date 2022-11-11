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Киноафиша Новости Шоураннер «Короля Талсы» обещает, что зрители увидят Сильвестра Сталлоне с новой стороны

Шоураннер «Короля Талсы» обещает, что зрители увидят Сильвестра Сталлоне с новой стороны

11 ноября 2022 15:51
Шоураннер «Короля Талсы» обещает, что зрители увидят Сильвестра Сталлоне с новой стороны

Создатель проекта сказал, что зрители удивятся тому, каким смешным и обаятельным может быть знаменитый актер.

Шоураннер криминального сериала «Король Талсы» Теренс Уинтер в свежем интервью The Hollywood Reporter рассказал, что в предстоящем шоу исполнитель главной роли Сильвестр Сталлоне будет показан с совершенно неожиданной стороны.

По словам Уинтера, зрители непременно удивятся, каким милым может быть этот легендарный актер:

«Вы увидите его в совершенно новом свете, так его еще никто никогда не изображал. Я действительно с нетерпением жду, когда зрители смогут удивиться тому, насколько же он может быть смешным и обаятельным. На съемках сериала ему приходилось делать то, что он никогда раньше не делал».

«Король Талсы» повествует о нью-йоркском гангстере Дуайте Манфреди (Сталлоне), который ради защиты своей мафиозной семьи принял решение сесть в тюрьму на 25 лет. После отсидки Дуайт пытается вернуться к старым товарищам, но босс организации решает отправить его в захолустный город Талсу в штате Оклахома, чтобы развить там свою криминальную сеть. Герой понимает, что с помощью этой командировки семья просто хотят сбросить его со счетов. Не желая мириться с прозябанием в глуши, Дуайт начинает строить собственную криминальную империю.

Ранее Сталлоне заявлял, что его новый персонаж не похож на типичных героев боевиков, которых он играл ранее:

«В первоначальном варианте сценария Дуайт был тем еще головорезом, таким крутым, сильным парнем. Его тогда звали Тони или Сэл — что-то в этом роде. Затем мы начали добавлять к его характеру детали. Например, мы думали о том, как нам показать сцену, где он должен быть сентиментальным. И со временем у нас появилась история о путешествии, о неспособности быть признанным или воспринятым всерьез, о гордости и надежде».

Шоу разрабатывается совместными усилиями Уинтера, ранее работавшего над «Кланом Сопрано» и «Волком с Уолл-Стрит», и Тейлора Шеридана, создателя сериала «Йеллоустоун».

Премьера «Короля Талсы» состоится на Paramount+ 13 ноября.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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