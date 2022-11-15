Вышел трейлер документального сериала о карьере и наследии Шакила О’Нила

Премьера шоу об одном из величайших баскетболистов всех времен состоится уже на следующей неделе.

Телеканал HBO представил трейлер документального сериала Shaq («Шак»), посвященного биографии, карьере и наследию легендарного баскетболиста Шакила О’Нила.

Шоу представляет собой серию интервью с О’Нилом, одним из величайших игроков NBA в истории. Его невероятный образ уже давно вышел за рамки мира спорта, превратившись в настоящую поп-культурную икону. Авторам проекта удалось создать очень откровенный рассказ о восхождении Шакила к славе и статусу суперзвезды, о его победах в четырех национальных чемпионатах, о воспитании и любви к семье. Специально для фильма съемочная команда также записала больше интервью с его ближайшими баскетбольными товарищами Анферни Хардуэйем, Дуэйном Уэйдом, Деннисом Скоттом и многими другими, а также с членами его семьи, матерью Люсиль, братом Джамалом и сестрой Латифой.

Сам О’Нил очень высоко оценил шоу, назвав его самой честной своей биографией:

«Мы сделали этот документальный проект достоверным с самого начала до самого конца. Я чувствую, что это самый честный взгляд на мою жизнь и карьеру из всех, что мне доводилось видеть».

Режиссером проекта выступил Роберт Александр, ранее работавший над знаменитыми документальными фильмами «Мужчина по имени Скотт» и «Слушая Кенни Джи».

Сериал будет состоять из четырех серий. Первый эпизод выйдет на HBO и HBO Max 23 ноября.