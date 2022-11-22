Генеральная репетиция Нового года: Киноафиша приглашает на показ фильма «Ёлки 9»

30 ноября в 19.30 кинотеатре «Великан Парк» в рамках Киноклуба пройдет показ семейного фильма «Ёлки 9». Новую часть праздничной франшизы представит лично актер Ян Цапник.

Зрители погрузятся в атмосферу новогоднего волшебства и вместе с главными героями побывают в разных уголках России. На этот раз действие будет происходить в Тюмени, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и деревне Глухарево. На экране развернутся истории домохозяйки, мечтающей стать блогером, бывшего мошенника, встретившего любовь всей жизни, неунывающего ролевика, одинаково влюбленного и в свое хобби, и в свою девушку. Помимо Яна Цапника в «Ёлках 9» сыграли Федор Добронравов, Евгений Кулик, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина.

Зарядиться новогодним настроением и посмотреть раньше всех доброе семейное кино смогут все члены Киноклуба! Главное, не забыть зарегистрироваться на странице клуба.