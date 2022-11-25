Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики»

23 ноября, Netflix

Кому смотреть: тем, кто частенько отдает предпочтение черному цвету в одежде и кому по душе макабр Тима Бертона.

«Классический аутсайдер» — так определяет героиню своего сериала режиссер Тим Бертон («Сонная Лощина», «Эдвард Руки-ножницы»). Сменив восемь школ за пять лет, Уэнсдэй Аддамс из той самой семейки, в которой по наследству передают любовь к черному, острым предметам и мрачноватому юмору, попадает в старейшую Академию Невермор. Там, где учатся вампиры, сирены, оборотни, горгоны и другие необычные тинейджеры, Уэнсдэй ожидают не только тайные сообщества, монстры и серийный маньяк, но еще и проблемы, типичные для ее юного возраста. Шоураннеры сериала Альфред Гоф и Майлз Миллар («Тайны Смолвиля») в восторге от исполнительницы главной роли Дженны Ортеги. И критики, судя по отзывам, тоже.

Уэнсдэй

24 ноября, Okko, Кинопоиск

Кому смотреть: тем, кто давно ждал на стримингах нетривиальной комедии.

Француз Квентин Дюпьё («Жвалы») снова вводит в свою комедию фантастическое допущение, на этот раз в виде особого пространства. Если раньше у него появлялись гигантская муха, говорящая куртка или автомобильная шина-убийца, то в этот раз все дело в молодильном подвальчике. Из двух супругов, заселившихся в новый дом, Мари с его помощью секрета под первым этажом избегает старения, а Алан, ее муж, предпочитает жить как живется, не пользуясь эффектами магического подвала. На Берлинском кинофестивале, где в прошлом году прошла премьера ленты талантливого постановщика, фильм приняли с восторгом, и недавно картина даже добралась до нашего проката. У Дюпье снялись Ален Шаба (помимо актерской карьеры известный также как режиссер комедии «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»), Леа Дрюкер из «Войны миров» и Бенуа Мажимель из драмы «После меня».

Невероятно, но факт

Обними меня крепче

22 ноября, в Сети

Кому смотреть: всем поклонникам таланта Вики Крипс, а также тем, кто приветствует нелинейность сюжета.

Еще одна фестивальная премьера недели тоже французская и уже с Каннского киносмотра. В центре картины — женщина Кларисс, которая во время кризисного периода своей жизни неожиданно решает поехать к морю, оставив детей с мужем. Фильм снял Матье Амальрик, известный актер («Скафандр и бабочка», «Венера в мехах») и постановщик с «Пальмовой ветвью» за режиссуру фильма «Турне». «Обними меня крепче», снятая по пьесе Клодин Галеа, — его шестая работа в качестве постановщика. И хотя повествование распадается на кусочки пазла, а ответы на вопросы зритель получит только в самом конце, от Вики Крипс («Корсаж») в главной роли вновь сложно оторваться.

Обними меня крепче

22 ноября, Hulu

Кому смотреть: тем, кто всегда хотел, чтобы в «Супер Майке» была криминальная линия.

В 80-е годы прошлого века Сомен «Стив» Банерджи, иммигрант из Индии, открыл клуб, собрал мужскую труппу и начал устраивать танцевальные бурлеск-шоу с раздеваниями для женщин. Предприятие имело огромный успех: шоу мужского стриптиза Чиппендейлс собирали, без преувеличения, миллионы зрителей. А Банерджи пристально следил за конкурентами и делал все, чтобы сохранить бизнес, даже если приходилось нарушить закон. Солирует в мини-сериале харизматичный Кумэйл Нанджиани («Вечные»). Вместе с ним в кадре, в частности, Джульетт Льюис и Никола Пельтц Бекхэм. Сценарий написал Роберт Сигел, работавший над «Пэм и Томми». Одним из шоураннеров выступила Дженнифер Коннер («Девочки»).

Добро пожаловать в Чиппендейлс

27 ноября, MUBI

Кому смотреть: ценителям сериала и творчества фон Триера.

Популярный датский сериал, который великий Ларс фон Триер создавал еще до того, как стал известен на весь мир благодаря «Рассекая волны», возвращается с третьим сезоном. В нем спустя 25 лет режиссер вновь прибегает к характерным для первых двух частей ручной камере и сепии и рассказывает продолжение истории госпиталя, где призраки взывают о помощи к живым. Мистическая линия по-прежнему переплетена с сатирической, где нейрохирург-швед проклинает все датское, а сам автор едко иронизирует над современностью, причесанной новой этикой. Безусловно, одна из главных премьер не только недели, но и вообще этого года.

Королевство (3-й сезон)

22 ноября, в Сети

Кому смотреть: фанатам Скалы и тем, кто все еще рад старому-доброму экшену.

Кинокомикс о суперзлодее DC получил онлайн-релиз спустя чуть больше месяца после выхода в кинотеатрах. Фильм вместе с объявлением о назначении на главный креативный пост Джеймса Ганна как бы знаменует открытие новой эры для студии DC. По сюжету картины, герой, наделенный силами египетских богов, освобождается из заточения и жаждет справедливости, которую понимает очень по-своему. Не секрет, что в самом конце появляется Супермен Генри Кавилла, так что новые сольные фильмы наверняка не за горами. Режиссером выступил Хауме Кольет-Серра («Круиз по джунглям», «Неизвестный»), крепкий жанровый постановщик, как правило, выжимающий максимум из предложенного ему сценария. Главную роль исполнил Дуэйн Джонсон.

Черный Адам

25 ноября, Disney +

Кому смотреть: фанатам Marvel.

Джеймс Ганн и здесь, и там, а точнее, и в DC, и в Marvel. И это, вероятно, последний раз на ближайшее будущее. Постановщик франшизы о Звездном лорде и его друзьях сам написал сценарий и срежиссировал телевизионный спэшел по случаю стремительно надвигающихся зимних праздников. По сюжету, в надежде поднять настроение Квиллу Стражи отправляются на Землю, где намереваются украсть кумира своего друга Кевина Бейкона. Фильм с Крисом Праттом, Дэйвом Батистой и Пом Клементьефф завершит четвертую фазу марвелловской киновселенной.

7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов