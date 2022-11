Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)?

Семейство Виндзоров известно своей закрытостью и официального комментария относительно «Короны» не давало — доподлинно неизвестно, смотрела ли его почившая королева вообще, — однако поводов для недовольства сериал дает предостаточно. Создатель « Короны »Питер Морган частенько отходит от исторической правды (если она вообще существует) и даже меняет хронологию событий ради большей драматичности. Это не раз отмечали королевские биографы Салли Беделл Смит и Хьюго Викерс.

Болезнь Георга

Неточности начались с первых же эпизодов первого сезона, когда еще юная Елизавета была принцессой, а на престоле восседал ее дражайший отец Георг VI, ушедший из жизни из-за рака легких. В «Короне» монарх кашляет кровью с самого начала действия, то есть с 1947 года, в то время как на самом деле болезнь диагностировали только в 1951-м — за год до смерти.

Корона

«Симпатии к дьяволу»

Это не только название песни The Rolling Stones (см. и сл. Sympathy for the Devil), но и, по сути, выраженное в одной фразе отношения короля Эдуарда VIII, отрекшегося от престола ради мезальянса с разведенной американкой Уоллис Симпсон, к нацизму и его лидеру Адольфу Гитлеру. В сериале эта тема не замалчивается, но, вероятно, ради более выпуклой драматургии уже после окончания войны Эдуард называет свои симпатии всего лишь дипломатической игрой, хотя известно было, что он называл Гитлера «не таким уж и плохим парнем».

Больные кузины

Режет глаз и сюжетная линия, связанная со скрытыми от общественности в лечебнице Нериссой и Кэтрин Боул-Лайонами, больными кузинами королевы со стороны матери. В четвертом сезоне родная сестра Елизаветы, принцесса Маргарет в исполнении Хелены Бонем Картер , узнает о существовании «неполноценных» родственниц и всячески возмущается циничностью своего семейства, отказавшегося от них. В реальности же о расследовании Маргарет ничего неизвестно, а вероятность того, что она посещала их, весьма мала. К слову, о судьбе сестер был снят документальный фильм, вышедший еще в 1987 году.

Корона

Испытание Балморалом

Нет подтверждений и так называемому «испытанию Балморалом» — излюбленной резиденции королевы, располагающейся в Шотландии. По сюжету, Елизавета приглашала сюда новых премьер-министров, как, впрочем, и любых других людей, не вхожих в узкий семейный круг, где они подвергались весьма холодному приему, отягченному всякого рода формальностями.

Корона

Отношения Чарльза и Камиллы

В самом, пожалуй, скандальном эпизоде истории Виндзоров, связанном с отношениями Чарльза, когда-то вечного принца, а ныне короля Карла I, со своей многолетней любовницей , а впоследствии женой Камиллой Паркер-Боулз, тоже не обошлось без неточностей, плавно переходящих в домыслы. Так, по телеверсии, их роман длился практически в течение всего брака Чарльза и принцессы Диана, хотя, по версии Беделл Смит, пара рассталась перед свадьбой Чарльза и не встречалась до 1986 года.

Корона

Королевский заговор

До Чарльза и Дианы главным источником слухов о семье являлась принцесса Маргарет, младшая сестра королевы, личная жизнь которой была полна бурных романов. Первый из них случился с отставным военным Питером Таунседом в первом сезоне. В сериале Маргарет полна решимости выйти за него замуж, в то время как Елизавета угрожает лишить сестру титула, если она на это решится. В действительности же ни о чем подобном неизвестно, а расставание Маргарет и Таунсенда, вероятно, произошло по более прозаическим причинам.

Корона

Филипп и домыслы

Отдельно досталось экранной версии мужа Елизаветы II, принца Филиппа. Питер Морган добавил к его биографии ничем не подтвержденный роман с балериной и наградил чувством вины за смерть старшей сестры, разбившейся в авиакатастрофе.

Корона

Бабуля Евгении

Несмотря на все преувеличения и домыслы, которые служили исключительно для увеличения драматичности сюжета, по косвенным свидетельствам, королева все же смотрела «Корону» и была вполне ею довольна. Об этом рассказала актриса Ванесса Кирби, исполнившая в первых двух сезонах роль принцессы Маргарет. По ее словам, ее друг услышал на вечеринке, как девушка рассказывает, что ее «бабуля очень любит «Корону». Для контекста важно пояснить, что девушкой была принцесса Евгения, а бабушкой, вероятно, Елизавета II.

Корона

«Корону» стоит расценивать лишь как интерпретацию истории правления королевы, а не буквальное ее изложение, что снимет все противоречия с реальными событиями и личностями и при этом не помешает получать удовольствие от очередного ее сезона.