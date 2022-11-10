Netflix выпустит рождественский спецвыпуск «Босса-молокососа» — доступен трейлер

Стриминговый сервис Netflix анонсировал праздничный рождественский спецвыпуск «Босса-молокососа» под названием The Boss Baby: Christmas Bonus («Босс-молокосос: Рождественский бонус»). Также стример представил трейлер мультфильма. Главных персонажей мультфильма вновь озвучили Джон Пол Карлиак («Зверопой 2»), Пирс Гэнон («Хотел бы я быть здесь») и Хоуп Леви («Губка Боб в бегах»), к которым также присоединился Джордж Лопес («Рио»).

По сюжету, вся семья Темплтонов, за исключением их вечно угрюмого младшего сына (Карлиак), с нетерпением ждет Рождества. Младший ребенок все никак не может проникнуться духом праздника, поэтому его любящий брат Тим (Гэнон) решает создать ему праздничное настроение. Для этого он ведет его в торговый центр, где Санта (Лопес) встречается с детьми. Однако весь план Тима идет наперекосяк, когда его брата по ошибке принимают за эльфа и волшебным образом переносят на Северный полюс. Однако герой не теряется и, вспомнив былую деловую хватку, берет на себя руководство местным бизнесом по производству игрушек.

Брэндон Сойер и Мэтт Энгстром, ранее уже работавшие над другой частью франшизы, сериалом «Босс-молокосос: Колыбель зовет», выступают продюсерами проекта.

Премьера The Boss Baby: Christmas Bonus состоится на Netflix 6 декабря.