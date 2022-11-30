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Киноафиша Новости Неуклюжий парень портит жизнь Марии Бакаловой и ее жениху в трейлере комедии «Медовый месяц»

Неуклюжий парень портит жизнь Марии Бакаловой и ее жениху в трейлере комедии «Медовый месяц»

30 ноября 2022 11:57
Неуклюжий парень портит жизнь Марии Бакаловой и ее жениху в трейлере комедии «Медовый месяц»

Главных героев ожидает большое приключение в Венеции.

Студия Lionsgate представила дебютный трейлер романтической комедии «Медовый месяц», одну из главных ролей в которой сыграла звезда «Бората 2» и слэшера «Тела, тела, тела» Мария Бакалова. Вместе с актрисой в фильме задействованы Пико Александр, Азим Чодри и Лукас Браво.

Картина расскажет о молодом человеке Адаме (Александр) и его очаровательной невесте Саре (Бакалова), которые отправляются на медовый месяц в Венецию. Вместе с ними в поездке оказывается неуклюжий лучший друг главного героя Бав (Чодри), чуть было не сорвавший свадьбу пары. От приятеля сплошные неприятности, а после пересечения с обворожительным мафиози Джорджио (Браво) проблемы только усугубляются.

Бав случайно разбивает бесценное произведение искусства в резиденции гангстера, а тот, в свою очередь, пользуется моментом. Бандит положил глаз на Сару и, чтобы провести с ней время наедине, он заставляет Адама и Бава искупить вину, переправив через границу большую поставку наркотиков. Миссия Адама и Бава, разумеется, идет не по сценарию, но им как можно скорее нужно будет преодолеть свои личные разногласия, скрыться от полицейских и помещать хитрому замыслу Джорджио.

Постановкой ленты по своему сценарию занимался британец Дин Крэйг, ответственный за комедии «Очень плохая семейка» и «Любовь. Свадьба. Повтор».

«Медовый месяц» выйдет в прокат и в цифровом формате 16 декабря.

Фото: Lionsgate
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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