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Киноафиша Новости Канал СТС выпустит многосерийное продолжение мультфильма «Финник»

Канал СТС выпустит многосерийное продолжение мультфильма «Финник»

25 ноября 2022 12:01
Канал СТС выпустит многосерийное продолжение мультфильма «Финник»

В новом шоу веселому домовому вновь предстоит расследовать таинственные происшествия в городе Берге.

Уже в скором времени на телеканале СТС состоится премьера анимационного сериала «Детектив Финник», который станет продолжением популярного российского мультфильма «Финник».

В центре сюжета — все тот же веселый домовой Финник. На этот раз герой возьмется за расследование новых таинственных происшествий в тихом городе Берге: остановку всех часов, появление трамвая-призрака, нашествие странных собак и так далее. Новоиспеченный сыщик владеет уникальным методом проб и ошибок и всегда готов встать на защиту своих друзей и всего города.

Режиссером шоу выступает Илья Максимов, автор популярных анимационных проектов «Гулливер возвращается», «Смешарики. Новый сезон» и «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».

Точная дата премьеры сериала пока неизвестна. Кроме того, СТС анонсировал партнерское соглашение с группой компаний «Рики», согласно которому образ Финника будет интегрирован в ID-ролики и межпрограммные заставки телеканала.

Оригинальный «Финник» вышел на российские экраны весной этого года. Главных персонажей в нем озвучили Михаил Хрусталев («Полное погружение») и Вероника Голубева («Моднюша»). По сюжету, домовой Финник (Хрусталев) узнает, что в его дом въехала новая семья. Не желая ни с кем делить свое жилище, он пытается прогнать соседей с помощью озорства, однако смелая девочка Кристина (Голубева) не поддается на его уловки и разоблачает нарушителя спокойствия.

Фото: Продюсерский центр «Рики»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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