Начались съемки фильма по гоночной видеоигре Gran Turismo

Дэвид Харбор в восторге от подхода, который избрал режиссер Нил Бломкамп.

На минувших выходных студия Sony Pictures объявила об официальном старте съемок экранизации игровой франшизы Gran Turismo, постановкой которой занимается режиссер «Района №9» и «Элизиума» Нил Бломкамп. В качестве сопроводительного бонуса в сети опубликовали традиционное фото с хлопушкой, на котором запечатлен логотип фильма.

Ведущие роли в картине сыграют звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор и молодой актер Арчи Мадекве («Поколение Вояджер»). Сюжет фильма отчасти вдохновлен реальной историей, что в хорошем смысле удивило Харбора. В этом он признался в интервью порталу Collider, отдельно похвалив визионерские качества Бломкампа:

«Нил — классный человек и отличный постановщик, приятно с ним поработать. Это кино будет не совсем таким, каким все ожидают. Нил привнесет нечто особенное в этот проект и эту крутую игровую вселенную. С нетерпением жду, когда люди увидят фильм».

Главный герой экранизации — молодой геймер (Мадекве), который становится настоящим водителем гоночного болида Nissan. Благодаря своим невероятно «прокаченным» игровым навыкам, он осуществляет мечту всей жизни — попадает на реальные соревнования гонщиков. Тренирует и наставляет персонажа на верный путь опытный ментор в исполнении Харбора.

В остальной каст спортивного экшена вошли Орландо Блум в роли алчного менеджера, Даррен Барнет (главный антагонист), а также Томас Кречман, Дэниел Пуиг, Джоша Страдовски, Джимон Хонсу и певица Джери Холливэлл. Сценарий на основе идеи Янна Марденборо написали Джейсон Холл («Снайпер») и Зак Бэйлин («Король Ричард»).

Кинотеатральный релиз Gran Turismo намечен на 11 августа 2023 года.