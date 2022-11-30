Глава телевизионного отделения Warner Bros видит большой потенциал в сериале по «Гарри Поттеру»

Экранная вселенная писательницы Джоан Роулинг находится сейчас на распутье. После провала третьей части «Фантастических тварей» будущее киносерии оказалось сокрыто туманом. Новое руководство Warner Bros. сейчас пытается стабилизировать ситуацию и уже ищет альтернативные пути развития многомиллиардной фэнтезийной саги. Помимо обсуждений новых фильмов в рамках вселенной «Гарри Поттера», рассматриваются и телевизионные спин-оффы.

В прошлом году были предприняты первые попытки перевода франшизы на малые экраны, когда появились спецвыпуск «Возвращение в Хогвартс» и телевикторина «Турнир факультетов». В интервью Variety глава телевизионного подразделение студии Ченнинг Данги непрозрачно намекнула, что в обозримом будущем на HBO может действительно появиться отдельный сериал по «Гарри Поттеру». Сейчас внутри корпорации пытаются определиться с дальнейшим шагом:

«У нас есть амбиции, и сейчас по этому поводу ведется много разговоров. Мне бы хотелось думать, что на горизонте вызревает нечто любопытное. Мы, безусловно, страстно увлечены. Что особенно приятно, так это видеть интерес и готовность аудитории. Наши специалисты год назад создали для HBO спецвыпуск «Возвращение в Хогвартс» и он вызвал огромный резонанс, затем мы успешно провели телевикторину «Турнир факультетов Хогвартса», где ведущей выступила Хелен Миррен. Зрители достаточно подогреты и хотят дальнейшего развития событий. Сейчас нам нужно определиться, каким будет следующий шаг».

В этом же интервью Данги сообщила, что управленцы Warner договорились с Amazon о создании анимационного контента под брендом DC. Она отметила, что прежнее руководство студии скептически относилась к сотрудничеству с альтернативными платформами, но у нынешнего руководителя Warner Bros. Дэвида Заслава другие взгляды на ведение бизнеса.