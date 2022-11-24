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Киноафиша Новости Райан Джонсон планирует взяться за сценарий «Достать ножи 3» после Нового года

Райан Джонсон планирует взяться за сценарий «Достать ножи 3» после Нового года

24 ноября 2022 14:16
Райан Джонсон планирует взяться за сценарий «Достать ножи 3» после Нового года

Режиссер уже обдумывает концепцию триквела.

Сиквел сверхпопулярного детектива «Достать ножи» с подзаголовком «Стеклянная луковица» станет доступен на Netflix только в конце следующего месяца, однако режиссер и сценарист Райан Джонсон уже думает о третьей части. В недавней беседе с изданием Deadline постановщик признался, что сейчас он потихоньку разрабатывает концепцию и делает первые заметки. К написанию сценария кинематографист приступит уже после Нового года:

«У меня есть блокнот, который всегда при мне. Даже во время продвижения этого фильма я пытаюсь разрабатывать структуру и идеи для следующей части, чтобы после Нового года уже полноценно приступить к работе».

Для ясности Джонсон отметил, что при создании своих проектов большую часть времени посвящает как раз заметкам, после чего постепенно складывает все в единое целое. Что касается самого третьего фильма про сыщика Бенуа Блана (Дэниэл Крэйг), то он был анонсирован одновременно со второй частью — за две картины Netflix заплатил колоссальные $469 млн. Все ожидают, что сиквел станет рекордсменом просмотров, а восторженная критика только укрепляет оптимизм медиагиганта и создателей.

«Достать ножи: Стеклянная луковица» выйдет на Netflix 23 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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