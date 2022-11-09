Энн Хэтэуэй и Сальма Хайек сыграют в экшен-комедии от Netflix

Как передает Variety, компания Netflix приобрела права на экранизацию романа Seesaw Monster («Качели-монстр») японского писателя Котаро Исаки. Главные роли в будущей адаптации сыграют Энн Хэтэуэй и Сальма Хайек.

Детали сюжета картины пока не разглашаются, но представители стримингового сервиса описывают ее как «экшен-комедию о двух соперницах, которым приходится работать вместе». Сценарий фильма в настоящий момент пишет Оливия Милч, ранее работавшая над комедийной драмой «Чувак» для того же Netflix и «8 подругами Оушена». Кто выступит режиссером проекта, пока неизвестно.

Лента Netflix станет уже не первой голливудской экранизаций книг Исаки. Ранее в этом году на экраны вышел фильм Дэвида Литча «Быстрее пули» с Брэдом Питтом в главной роли, сюжет которого был основан на самом популярном романе писателя под названием «Поезд убийц».

Обладательницу премии «Оскар» Хэтэуэй совсем недавно можно было увидеть в исторической драме «Не сработало» от AppleTV+ и автобиографическом фильме Джеймса Грэя «Время Армагеддона». Хайек, получившая номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Фрида» 2002 года, в последний раз появлялась на экране в картине Ридли Скотта «Дом Gucci». Она также фигурирует в недавнем фильме Marvel «Вечные».