Уилл Феррелл рассказал, чего ожидать от фильма Греты Гервиг «Барби»

В данный момент Уилл Феррелл продвигает праздничный мюзикл Apple TV+ «В духе Рождества», но впереди у актера заявлен еще один примечательный проект — киноверсия «Барби» с Марго Робби в центральной роли и Райаном Гослингом в качестве ее бойфренда Кена. В недавнем интервью для Wall Street Journal Феррелл рассказал, чего ожидать от многообещающей картины Греты Гервиг, а также подтвердил давние слухи о своей роли.

Еще на ранних этапах проект характеризовался как сатирическая комедия с уклоном в метаюмор и, судя по комментариям Феррелла, за последнее будет частично отвечать его герой — комик сыграл главу корпорации Mattel. Сам же сценарий, написанный Гервиг совместно с мужем Ноа Баумбаком, он характеризует идеальной комбинацией возвышенного и приземленного:

«По моему скромному мнению, это идеальный образец высокого и низкого искусства. Тут вам и дань уважения бренду, и острая сатира. Ждите мощный социальный комментарий о патриархате и женщинах в обществе. Кроме того, будут интересные рассуждения о критике в адрес Барби и о том, почему каждая маленькая девочка по-прежнему жаждет с ней играть. Прочитав сценарий, я мгновенно понял — это фантастика. Я воплотил генерального директора Mattel, того самого бесчувственного мужика со странностями, но дальше я лучше помолчу, чтобы ничего не испортить».

В «Барби» также снялись Эмма Маккей, Симу Лю, Майкл Сера, Кейт МакКиннон, Александра Шипп, Шути Гатва, Америка Феррера, Кингсли Бен-Адир, Мариса Абела, Ариана Гринблатт, Хари Неф, Исса Рэй, Коннор Суинделлс и Эмиральд Феннел.

Премьера «Барби» намечена на 21 июля 2023 года.