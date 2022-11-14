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Киноафиша Новости Тейлор Расселл хочет съесть свою подругу в новом отрывке из фильма «Целиком и полностью»

Тейлор Расселл хочет съесть свою подругу в новом отрывке из фильма «Целиком и полностью»

14 ноября 2022 13:10
Тейлор Расселл хочет съесть свою подругу в новом отрывке из фильма «Целиком и полностью»

Кровавый фрагмент с откусыванием конечности.

В скором времени в мировой прокат выходит хоррор-мелодрама Луки Гуаданьино «Целиком и полностью». Подогревая интерес к премьере, студия MGM опубликовала новый отрывок из фильма. В представленной сцене показана каннибальская сущность героини Тейлор Расселл.

Персонаж Расселл приходит на ночевку к своей подруге, где также находятся еще пара человек. Девушки рассуждают о семье и родителях. По ходу беседы гостью все сильнее начинает тянуть к лежащей рядом подруге. Все это оборачивается тем, что героиня Расселл хищно цепляется зубами за палец подруги и почти откусывает его, обливая все кровью. Когда ее оттаскивают, она осознает тяжесть ситуации и сбегает.

Действие «Целиком и полностью» разворачивается в период общественного распада на захолустных американских дорогах. Главные герои — девушка Марен (Расселл) и подружившийся с ней бродяга по имени Ли (Тимоти Шаламе). Они знакомятся во время путешествия Марен по стране. Она задается целью отыскать своего отца и узнать у него ответ на самый важный вопрос — почему ее тянет съесть каждого, к кому она проявляет симпатию и эмоциональную привязанность.

В ограниченный прокат «Целиком и полностью» выйдет 18 ноября, а широкий релиз состоится 23 ноября.

Фото: MGM
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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