Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "По-мужски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Русские ковбои: Киноафиша приглашает на показ неовестерна «Земун»

Русские ковбои: Киноафиша приглашает на показ неовестерна «Земун»

1 ноября 2022 11:15
Русские ковбои: Киноафиша приглашает на показ неовестерна «Земун»

Посмотрите раньше всех российский мистический фильм!

9 ноября в 19.30 в кинотеатре «Великан Парк» состоится специальный показ картины «Земун». Фильм в нетипичном для российского кино жанре – мистический неовестерн, лично представят режиссер Эдуард Жолнин и актер Иван Решетняк.

В центре сюжета окажется простой парень Егор, который после смерти отца приезжает в родную деревню. Он настаивает, чтобы младший брат продал их общее наследство – стадо коров, местному бизнесмену. Но родственник упрямится, а вскоре и Егор понимает, что не стоит отмахиваться от своих корней. Семейное наследие придется защищать с оружием в руках, а заодно и переосмыслить свою собственную жизнь.

К слову, Земун – это мифическая корова, указывающая верную дорогу заблудившемуся путнику. Главный герой в исполнении Евгения Ткачука будет встречать ее на протяжении всего фильма.

Отметим, что неовестерн (так называют классический вестерн, действие которого разворачивается в наши дни) был тепло принят критиками и зрителями на фестивале «Окно в Европу» в Выборге и IX Забайкальском международном кинофестивале.

Теперь у членов Киноклуба Киноафиши тоже есть возможность оценить новый проект раньше официальной премьеры. Не пропустите регистрацию на странице Киноклуба!

Напомним, в широкий прокат «Земун» выйдет 10 ноября.
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны 7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны Читать далее 3 ноября 2022
Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Читать далее 31 октября 2022
5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах 5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах Читать далее 31 октября 2022
Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Читать далее 30 октября 2022
Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Читать далее 2 ноября 2022
Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Читать далее 31 октября 2022
7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить 7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить Читать далее 31 октября 2022
Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Читать далее 31 октября 2022
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Читать далее 1 ноября 2022
Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Читать далее 31 октября 2022