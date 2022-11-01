Русские ковбои: Киноафиша приглашает на показ неовестерна «Земун»

9 ноября в 19.30 в кинотеатре «Великан Парк» состоится специальный показ картины «Земун». Фильм в нетипичном для российского кино жанре – мистический неовестерн, лично представят режиссер Эдуард Жолнин и актер Иван Решетняк.

В центре сюжета окажется простой парень Егор, который после смерти отца приезжает в родную деревню. Он настаивает, чтобы младший брат продал их общее наследство – стадо коров, местному бизнесмену. Но родственник упрямится, а вскоре и Егор понимает, что не стоит отмахиваться от своих корней. Семейное наследие придется защищать с оружием в руках, а заодно и переосмыслить свою собственную жизнь.

К слову, Земун – это мифическая корова, указывающая верную дорогу заблудившемуся путнику. Главный герой в исполнении Евгения Ткачука будет встречать ее на протяжении всего фильма.

Отметим, что неовестерн (так называют классический вестерн, действие которого разворачивается в наши дни) был тепло принят критиками и зрителями на фестивале «Окно в Европу» в Выборге и IX Забайкальском международном кинофестивале.

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