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Киноафиша Новости Появился первый кадр с Джессикой Лэнг и Эдом Харрисом из фильма «Долгий день уходит в ночь»

Появился первый кадр с Джессикой Лэнг и Эдом Харрисом из фильма «Долгий день уходит в ночь»

29 ноября 2022 13:03
Появился первый кадр с Джессикой Лэнг и Эдом Харрисом из фильма «Долгий день уходит в ночь»

Экранизация одноименной пьесы Юджина О’Нила.

Накануне подошли к концу съемки ирландской драмы «Долгий день уходит в ночь». В честь этого события создатели фильма опубликовали первый официальный кадр. На снимке запечатлены персонажи Джессики Лэнг и Эда Харриса.

Действие картины развернется в один ненастный августовский день 1912 года в доме Тайронов на побережье Коннектикута. В центре повествования окажется семья, которая сталкивается с большими проблемами. У младшего сына Эдмунда (Колин Морган) подозревают смертельную форму чахотки, что отражается на эмоциональном состоянии его матери Мэри (Лэнг), недавно преодолевшей наркотическую зависимость. Из-за ситуации с сыном она вновь рискует пристраститься к морфину. Параллельно разворачивается история Джеймса (Харрис) — это глава семейства и по совместительству несостоявшийся магнат недвижимости, чьи страхи и сожаления об упущенных возможностях засели глубоко внутри его сущности. Четвертый ключевой персонаж — Джейми (Бен Фостер). Это «обаятельный алкоголик», который является старшим сыном Джеймса и Мэри.

В основу картины легла одноименная пьеса Юджина О’Нила, которая ранее была адаптирована на Бродвее. Мэри Тайрон в театральной постановке также сыграла Лэнг. Более того, за свою выдающуюся работу актриса была отмечена главной театральной наградой «Тони». Экранизацию снял дебютировавший в кино режиссер Джонатан Кент, который ранее поставил одноименный спектакль 2016 года. За пьесу «Долгий день уходит в ночь» О’Нил в свое время получил Пулитцеровскую премию.

Фото: Brouhaha
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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