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Киноафиша Новости В российский прокат вышла классическая комедия Марка Захарова «Формула любви»

В российский прокат вышла классическая комедия Марка Захарова «Формула любви»

25 ноября 2022 15:14
В российский прокат вышла классическая комедия Марка Захарова «Формула любви»

Культовую песню «Уно моменто» вновь можно услышать во всех кинотеатрах страны.

В этот четверг, 24 ноября, кинокомпания «Арткино прокат» при поддержке «Мосфильма» выпустила в российский прокат классическую советскую музыкальную комедию режиссера Марка Захарова «Формула любви».

Главные роли в фильме исполнили Нодар Мгалоблишвили («По имени барон»), Алексей Абдулов («Чародеи»), Семен Фарада («Русский бизнес»), Елена Валюшкина («ИП Пирогова») и Алексей Михайлов («Любовь и голуби»).

«Формула любви» основана на повести «Граф Калиостро» русского классика Алексея Толстого, при этом фильм достаточно отклонился от первоисточника. Действие разворачивается в 1780 году. В центре истории — могущественный колдун граф Калиостро (Мгалоблишвили). Однажды волшебник заезжает в гости к больному помещику и обещает излечить его, но только при условии, что тот отдаст ему свою дочь Марию (Валюшкина). С помощью девушки Калиостро хочет раскрыть формулу единственного неподвластного его чарам чувства — любви. По пути они останавливаются в доме местного молодого дворянина Алексея Федяшева (Михайлов), который просит графа оживить для него прекрасную мраморную статую.

Премьера фильма состоялась еще в далеком 1984 году. В СССР она моментально обрела культовый статус: фразы главных героев разошлась на цитаты, а песню «Уно моменто» еще долго напевали все поклонники ленты.

Кроме «Формулы любви», на счету Захарова такие фильмы, как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Убить дракона».

Фото: «Мосфильм»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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