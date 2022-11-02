Кит Харингтон прокомментировал свое будущее в MCU после «Вечных»

Актер обсудил сцену после титров и рассказал, почему он согласился на съемки в фильме Marvel.

Прошлогодний кинокомикс Marvel Studios «Вечные» завершился многообещающим твистом с участием Кита Харингтона, но с того времени никаких новостей о будущем актера в MCU не было. Звезда «Игры престолов» сыграл Дэйна Уитмена, который в какой-то момент должен стать супергероем Черным рыцарем. В сцене после титров к этому напрямую подвели: персонаж Харингтона готовился взять в руки мистический эбеновый клинок, но внезапно слышит голос Блэйда (Махершала Али).

В недавнем интервью The Hollywood Reporter исполнитель прокомментировал свое будущее в киновселенной Marvel:

«Съемки той сцены после титров действительно воодушевляли. Мне пришлось вернуться на площадку, когда фильм был уже закончен. Наблюдать за тем, в какую сторону могут направить повествование, несомненно, интересно. Но я ничего не знаю о том, что будет дальше. Я слышал о планах и в определенный момент, наверно, что-то произойдет, но меня не посвящали в детали».

В «Вечных» у Харингтона довольно скромная роль — он сыграл бойфренда героини Джеммы Чан. Но артист участвовал в картине Marvel не для того, чтобы всего лишь стать чьим-то парнем, а с расчетом на открывающиеся супергеройские перспективы:

«Я знал предпосылку. Меня не особо привлекало сниматься в Marvel в роли бойфренда. Я был в курсе потенциальных перспектив, и этот момент всегда обсуждался. Но, как и со всем остальным у них, ты ничего наверняка не знаешь. Скорее, занимаешься исследованием персонажа с мыслями о том, как все обернется в итоге. Но будущее моего персонажа зависит только от них. Как я уже говорил, на данном этапе я ничего не знаю. Понятия не имею».

Ранее в этом месяце продюсер Нэйт Мур загадочно намекнул, что в скором времени персонажи из «Вечных» обязательно вернутся на экраны. Многие полагают, что герой Харингтона может появиться в сольной картине про Блэйда, но официального подтверждения этому пока нет.