Сериал по фильму Гая Ричи «Джентльмены» обрел именитый актерский состав

Многосерийный спин-офф «Джентльменов» Гая Ричи, которым занимается сервис Netflix, обрел основной актерский состав. Следом за исполнителем главной роли в лице Тео Джеймса («Дивергент») к проекту присоединились Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Кая Скоделарио («Бегущий в лабиринте»), Винни Джонс («Большой куш»), Дэниэл Ингс («Корона»), Питер Серафинович («Тик») и Джоэли Ричардсон («Песочный человек»).

Действие криминальной драмы развернется в уже хорошо знакомой вселенной, но в центре повествования окажется совершенно новые персонажи. Главным героем истории выступит Эдди Холстед (Джеймс) — наследник внушительного имущества. После смерти отца протагонист выясняет, что отошедшее ему по наследству родовое поместье является частью травяной империи легендарного Микки Пирсона (Мэттью МакКонахи). Узнав этот деликатный факт, молодой аристократ начнет погружаться в мир британских гангстеров.

Роли Эспозито и Серафиновича пока не раскрываются, но известно, что Скоделарио воплотит Сьюзи Гласс — возлюбленную ведущего персонажа, которая помогает присматривать за наркобизнесом Пирсона. Джонсу отошел образ Джеффа Сикомба, смотрителя поместья. Ингс перевоплотится в Фредди Холстеда, проблемного старшего брата Эдди, а Ричардсон исполнит роль леди Сабрины, матери Фредди и Эдди.

Гай Ричи выступает создателем, соавтором сценария и исполнительным продюсером сериала, а также режиссером первых двух эпизодов. Вместе Ричи над шоу работает драматург Мэттью Рид («Острые козырьки»). В производственную команду вошли также Билл Блок и соавторы оригинала Айван Эткинсон и Марн Дэвис. Съемки «Джентльменов» стартует в Лондоне уже сегодня. В первом сезоне будет восемь эпизодов.