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Киноафиша Новости В финале «Ходячих мертвецов» объяснили, почему Дэрил Диксон отправляется во Францию

В финале «Ходячих мертвецов» объяснили, почему Дэрил Диксон отправляется во Францию

22 ноября 2022 15:29
В финале «Ходячих мертвецов» объяснили, почему Дэрил Диксон отправляется во Францию

Герой пересечет Атлантику, чтобы узнать больше о зомби-вирусе.

Вчера, 21 ноября, на телеканале AMC вышла заключительная 24 серия 11 сезона сериала «Ходячие мертвецы» под названием Rest in Peace («Покойся с миром»). Новый эпизод не только стал финалом всего длительного шоу о зомби-апокалипсисе, но и объяснил некоторые сюжетные нюансы будущего спин-оффа о Дэриле Диксоне (Норман Ридус).

Ранее телесеть AMC объявила, что местом действия будущего шоу станет Франция. Этот факт долгое время вызывал недоумение среди фанатов франшизы, ведь совершенно непонятно, каким образом и с какой целью Дэрил мог бы пересечь Атлантику. Однако финал «Ходячих мертвецов» во многом объяснил этот сценарный ход.

В концовке эпизода на просторах Содружества, Александрии и Хиллтопа наконец воцаряется мир. Мэгги (Лорен Кохэн) вновь становится лидером Хиллтопа и решает, что растущему сообществу необходимо больше узнать о ситуации в мире. Она отправляет Дэрила на важную миссию по изучению дальних земель.

Хотя Мэгги не упоминает, что именно должен сообщить ей герой, скорее всего, она желает узнать причину, по которой мертвецы начали меняться. В другом спин-оффе франшизы, «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», ранее подтвердилось, что вспышка зомби-вируса началась именно во Франции. Кроме того, в том шоу зрителям также было показано, что одна из научных групп, ответственных за создание вируса, находилась в Огайо во время первой вспышки. Это означает, что некоторые ее члены все еще могут быть живы.

Таким образом, если Дэрил получит информацию от выживших создателей вируса, он может отправиться во Францию и узнать о том, как началась эпидемия, почему зомби эволюционируют и возможно ли создать вакцину.

Спин-офф выйдет на экраны в 2023 году.

Фото: AMC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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