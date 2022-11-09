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Подошли к концу съемки сериала о рок-группе «Король и Шут»

9 ноября 2022 15:16
Подошли к концу съемки сериала о рок-группе «Король и Шут»

Премьера шоу о знаменитой отечественной панк-группе запланирована на следующий год.

«Кинопоиск» объявил об окончании съемок биографического музыкального сериала «Король и Шут». Последний рабочий день съемочная группа провела в Выборге. До этого производство сериала на протяжении четырех месяцев проходило в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Главные роли в сериале исполнили Константин Плотников («Родитель»), Влад Коноплев («Мамы чемпионов»), Валери Заидова («Тетя Марта») и Даниил Вахрушев («Физрук»).

Подошли к концу съемки сериала о рок-группе «Король и Шут»Подошли к концу съемки сериала о рок-группе «Король и Шут»Подошли к концу съемки сериала о рок-группе «Король и Шут»

Сериал посвящен, возможно, самой известной панк-группы на постсоветском пространстве — «Король и Шут». Создатели сериала попытались охватить все важнейшие события в истории коллектива, начиная со знакомства Князя (Коноплев) и Горшка (Плотников) в конце восьмидесятых и заканчивая смертью последнего в 2013 году. В шоу будет показано становление музыкантов, их путь к успеху и непростые отношения, а также подробно исследована тема творчества и уникального стиля «Короля и Шута». Кроме того, авторы добавили в сюжет несколько фэнтези-сцен, в которых персонажи песен группы оживают на экране.

Подошли к концу съемки сериала о рок-группе «Король и Шут»Подошли к концу съемки сериала о рок-группе «Король и Шут»Подошли к концу съемки сериала о рок-группе «Король и Шут»

Шоураннером сериала выступает Дмитрий Нелидов, которого многие зрители могут знать по таким популярным проектам, как «Конец света» и «Пищеблок». Срежиссировал шоу Рустам Мосафир, ранее работавший над фильмом «Скиф» с Алексеем Фадеевым.

Премьера сериала «Король и Шут» состоится на «Кинопоиске» в 2023 году, точная дата пока не анонсирована.

Фото: Кинопоиск
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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