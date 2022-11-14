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Киноафиша Новости В производство запущен документальный фильм о Дите фон Тиз

В производство запущен документальный фильм о Дите фон Тиз

14 ноября 2022 10:50
В производство запущен документальный фильм о Дите фон Тиз

В новой картине знаменитая танцовщица и певица впервые познакомит зрителей со своей семьей.

Как сообщает The Hollywood Reporter, режиссер Тиффани Барток приступила к разработке документального фильма о знаменитой американской исполнительнице бурлеска, фотомодели и певице Дите фон Тиз.

По задумке создателей, в будущей картине будет отражены все важнейшие этапы творческого и жизненного пути фон Тиз, начиная от ее скромных ранних лет, когда она еще носила имя Хизер Свит, до получения титула одной из самых известных танцовщиц в истории поп-культуры. Сама исполнительница также примет участие в съемках. Она сопроводит кинематографистов в поездке в ее родной город Уэст-Бранч, штат Мичиган, и познакомит их с членами своей семьи, многих из которых зрители смогут увидеть впервые. Съемочная команда также получит возможность поговорить с близкими друзьями фон Тиз и увидеть ценные кадры из ее личного архива. Создатели также заснимут предстоящий тур певицы Glamonatrix.

Барток в первую очередь известна по документальному фильму «Больше чем жизнь: История Кевина Аукойна», посвященному легендарному визажисту Кевину Аукойну. Про свою новую героиню она рассказывает:

«После первого же разговора с Дитой я по уши влюбилась в ее силу, уязвимость и изящество. Мне захотелось исследовать каждый аспект ее жизни и донести то, что удалось узнать, до всех зрителей, чтобы вдохновить их».

Продюсерами картины выступают Джейс Барток («Упавший, чтобы встать») и Джесси Сколаро («Трудное следствие»). Производство будет продолжаться до середины 2023 года.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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