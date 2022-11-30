В разработку запущено переосмысление классики американского кино «Беспечный ездок»

По информации издания Variety, компании Kodiak Pictures, Defiant Studios и Jean Boulle Group разрабатывают ремейк классического фильма Денниса Хоппера «Беспечный ездок». В данный момент проект находится на ранней стадии производства.

Оригинальный «Беспечный ездок» вышел на экраны в далеком 1969 году. Главные роли в нем исполнили сам Хоппер («Как гром среди ясного неба»), Питер Фонда («Золото Ули») и Джек Николсон («Лучше не бывает»). Фильм посвящен двум байкерам, Уайатту (Фонда) и Билли (Хоппер), отправившимся в большое путешествие по США в поисках истинной свободы. Картина получила множество хвалебных отзывов от критиков за раскрытие темы меняющегося социально-политического ландшафта Америки, а также номинации на «Золотую пальмовую ветвь» и «Оскар». Позже «Беспечный ездок» вошел в список 100 лучших фильмов всех времен по версии Американского института киноискусства.

Морис Фадида из Kodiak Pictures в разговоре с Variety уже подтвердил новость о разработке ремейка:

«Наша цель — опираясь на те же темы контркультуры и свободы, представить современной молодым людям фильм о проблемах их поколения. То, что молодые зрители считают нормой своей повседневной жизни, может показаться безумием старшему поколению. Но со временем, вполне возможно, именно их взгляды сформируют новую социальную реальность, как это случилось в конце 1960-х годов. Мы надеемся внести свой вклад в эти перемены».

Продюсеры фильма в настоящее время находятся в поисках смелых сценаристов и режиссеров, которые смогут осовременить оригинальный сюжет, сохранив его знаменитый бунтарский дух. В качестве демонстрации того, как их проект должен быть связан с картиной 1969 года, они привели пример «Рокки» и «Крида: Наследие Рокки».