Брюс Кэмпбелл опубликовал первый кадр из хоррора «Восстание зловещих мертвецов»

В честь празднования Хэллоуина в сети появился первый официальный кадр из «Восстания зловещих мертвецов» — новой главы знаменитой хоррор-франшизы. Изображением поделился в своем микроблоге Брюс Кэмпбелл. На фото запечатлена одержимая демоном женщина в исполнении Алисс Сазерленд («Викинги»).

Действие развернется в знакомой вселенной Эша Уильямса (Кэмпбелл), однако знаменитый уничтожитель нечисти в сюжете задействован не будет. Вместо этого в центре повествования окажутся две сестры, Бет (Лили Салливан) и Элли (Сазерленд). Действие будет происходить в многоквартирном доме Лос-Анджелеса. Родственницы в очередной раз попытаются наладить свои отношения, но их планы пойдут по совершенно иному сценарию. Элли в одиночку воспитывает трех детей, и когда к ней приезжает Элли, женщины находят проклятую книгу, после чего происходит вторжение потусторонних сил. Из-за этого запускается настоящая игра на выживание.

Кэмпбелл выступает исполнительным продюсером проекта наряду с создателем киносерии Сэмом Рэйми. Снял фильм по своему сценарию режиссер Ли Кронин («Другой», «50 штатов страха»). В остальной актерский состав вошли Нелл Фишер («Северная звезда»), Габриэль Эколс («Воспоминания»), Морган Дэвис («Девушка по вызову»), Миа Чаллис («Кликбейт»), Билли Рейнольдс-Маккарти («Шортланд-стрит») и Джейден Дэниелс («Моя жизнь — убийство»).

«Восстание зловещих мертвецов» выйдет в мировой прокат 21 апреля 2023 года.