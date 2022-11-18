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Киноафиша Новости Брайан Крэнстон против криминального босса: вышел трейлер второго сезона сериала «Ваша честь»

Брайан Крэнстон против криминального босса: вышел трейлер второго сезона сериала «Ваша честь»

18 ноября 2022 12:51
Брайан Крэнстон против криминального босса: вышел трейлер второго сезона сериала «Ваша честь»

Драматический триллер вернется в эфир в январе.

Телеканал Showtime опубликовал трейлер второго и финального сезона криминального драматического триллера «Ваша честь». К своим ролям в продолжении вернулись Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Майкл Стулбарг («Опасная игра Слоун»), Хоуп Дэвис («Мысли о свободе») и Исайя Уитлок — младший («Пятеро одной крови»), к которым также присоединилась Рози Перес («Бортпроводница»).

«Ваша честь» основан на израильском сериале «Судья», созданном Шломо Машиахом и Роном Ниньо. Во втором сезоне американского ремейка главному герою, новоорлеанскому судье Майклу Десиато (Крэнстон), выпадает шанс искупить свои прошлые грехи, вступив в противостояние с главой местного преступного клана Джимми Бакстером (Стулбарг). В новом ролике можно увидеть, как город все больше тонет в разгорающихся конфликтах. В то же время Десиато вынужден вести борьбу не только на улицах Нового Орлеана, но и внутри самого себя.

На нескольких кадрах трейлера также можно увидеть полюбившихся многим еще по первому сезону Джину (Дэвис), жену Бакстера, и Чарли (Уитлок-младший), местного политика и лучшего друга Майкла. Кроме того, в ролике показали Оливию Дельгадо (Перес), прокурора США, которая, судя по всему, станет одним из ведущих действующих лиц в новом сезоне. Именно она заставит Десиато выйти на тропу войны с кланом Бакстеров.

Шоураннером новых эпизодов «Вашей чести» выступил Джоуи Хартстоун, создатель сериала «Хорошая борьба».

Второй сезон будет состоять из 10 серий, его премьера состоится 13 января 2023 года.

Фото: Showtime
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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