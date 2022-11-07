«Выкачивание денег»: как актеры из «Игры престолов» отреагировали на «Дом Дракона»

Кит Харингтон, Эмилия Кларк и другие звезды рассказали о своих впечатлениях от приквела популярного фэнтезийного экшена.

24 октября состоялся финал первого сезона сериала «Дом Дракона» . Проект собрал восторженные отзывы критиков и зрителей. Многие думали, что сериал станет побочным продуктом «Игры престолов» , однако он превзошел ожидания. Звезды первой экранизации «Песни Льда и Пламени» Джорджа Р. Р. Мартина поделились своими впечатлениями от приквела.

Кит Харингтон в «Игре престолов» исполнил роль Джона Сноу, который оказался Таргариеном. О «Доме Дракона» у него оказались только положительные отзывы. Актер отметил, что авторы проделали огромную работу над проектом и смогли сделать его обособленным от «Игры престолов», со своей аудиторией и определенными фишками. Кит Харингтон поделился с изданием The Hollywood Reporter:

«Я думаю, что они проделали фантастическую работу. Странно начинать совершенно новое шоу в той же вселенной и сделать его своим, но я думаю, что у них действительно получилось».

Известно, что Харингтон не планирует прощаться со вселенной Вестероса. Он занят подготовкой к спин-оффу про персонажа Джона Сноу.

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Игра престолов

Мэйси Уильямс была одним из главных персонажей в «Игре престолов» – наследницей дома Старков. В первом сезоне «Доме Дракона» древний род не участвовал, однако есть информация, что в следующих он появится и переиначит ход истории. Уильямс одна из первых рассказывала, что собирается смотреть новый сериал, в том числе чтобы поддержать свою подругу Оливию Кук, которая сыграла старшую версию королевы Алисенты Хайтауэр. Она считает, что проект имеет право на существование, так как это оригинальная история, не похожая на «Игру престолов».

Актриса также не исключает появления Арьи Старк в спин-оффах вселенной по примеру нового проекта Кита Харингтона.

Игра престолов

Представительница дома Таргариенов, актриса Эмилия Кларк, отреагировала на новый сериал со свойственным ей детским восторгом. Она считает проект необычным и рада, что ее беловолосых «родственников» на экране стало больше. Кларк поделилась в одном интервью:

«Когда стали появляться кадры, я такая: «Ого! Ого!». Ведь я была одинока все это время. Я не знала, что у меня есть друзья. <...> И – да, довольно необычно увидеть все это снова. Все, что я хочу сказать на этот счет: удачи им. Серьезно».

Кларк также отреагировала на предложение покрасить волосы актерскому касту в платиновый блонд, которым славится род Таргариенов. Она ответила на это резко негативно, так как в процессе съемок «Игры престолов» ей пришлось обесцвечиваться, что испортило волосы актрисы.

Игра престолов

Питер Динклэйдж переживал, что «Дом Дракона» станет продуктом «выкачивания денег» и побочным к «Игре престолов». Его опасения не оправдались – поклонники высоко оценили сериал, который стал вполне самостоятельным проектом. Ранее Динклэйдж говорил, что будет рад смотреть «Дом Дракона», хотя его персонаж из оригинального сериала практически не пересекался с Таргариенами. Актер рассказал:

«Я рад смотреть «Дом Дракона» просто как зритель, не зная, что будет дальше», – говорил Питер Динклэйдж

Своими впечатлениями от финала Динклэйдж не поделился.