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Киноафиша Новости Сериал «Белый лотос» продлен на третий сезон

Сериал «Белый лотос» продлен на третий сезон

21 ноября 2022 10:55
Сериал «Белый лотос» продлен на третий сезон

Ранее создатель сериала намекнул, что действие будущих серий может перенестись в Азию.

Телеканал HBO объявил о том, что популярный комедийный детектив «Белый лотос» был продлен на третий сезон.

Будущие серии также будут посвящены новой группе героев, которые отправятся на очередной роскошный курорт. Место действия традиционно будет изменено по сравнению с предыдущими частями шоу. Напомним, действие первого сезона разворачивалось на Гавайях, а второго — на Сицилии.

Другие подробности о третьем сезоне «Белый лотоса» пока держатся в секрете, однако ранее создатель сериала Майк Уайт намекнул, что продолжение шоу может перенестись в Азию:

«Если мы возьмемся за продолжение, я думаю, что было бы забавно перенестись на совершенно другой континент. Мы уже снимали на Гавайях, снимали на Сицилии, поэтому, может быть, настала пора отправиться в Азию».

Кроме того, Уайт сказал, что Дженнифер Кулидж вновь может стать единственной актрисой, перешедшей из старых сезонов в новый. Ранее ее героиня Таня также стала единственным персонажем сериала, появившемся и в первой, и во второй его части.

Первый сезон «Белого лотоса» дебютировал на HBO в июле 2021 года и сразу же снискал большую любовь как у зрителей, так и у критиков. Шоу получило 20 номинаций на премию «Эмми» и смогло выиграть в 10 из них.

В данный момент продолжается выход второго сезона «Белого лотоса», зрителям уже доступны три серии из семи. Премьера четвертого эпизода состоится сегодня, 21 ноября.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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