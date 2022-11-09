Безумные приключения продолжаются: вышел новый трейлер шестого сезона «Рика и Морти»

Сериал о приключениях безумного ученого и его заурядного внука возвращается в эфир после короткого перерыва.

Телеканал Adult Swim выпустил трейлер новых серий шестого сезона научно-фантастического комедийного сериала «Рик и Морти». Ранее выпуск сезона был временно приостановлен после выхода шести эпизодов.

Главных персонажей мультфильма вновь озвучили Джастин Ройланд («Обратная сторона Земли»), Крис Парнелл («Мачо и ботан»), Спенсер Грэммер («Университет») и Сара Чок («Клиника»).

Анимационный сериал посвящен совместным приключениям гениального и безумного ученого Рика Санчеза и его заурядного внука Морти Смита (оба персонажа озвучены Ройландом). В конце пятого сезона злая копия Морти из параллельного измерения воплотила в жизнь свой план по разрушению системы Центральной конечной кривой, объединяющей все вселенные, в которых Рик является самым умным живым существом. Злой Морти использовал образовавшийся в мультивселенной разлом, чтобы сбежать в измерение, где Рика не существует. Однако его действия сломали технологию ученого, отправив всю семью Смитов в новую единую вселенную.

В новом трейлере обрисованы некоторые приключения, которые перестоит пережить паре героев в следующих сериях. Например, они столкнутся с расой человекоподобных насекомых и инопланетных грибов, угрожающих уничтожить Землю. Также в ролике показано сражение Морти с армией осьминогов, что может служить намеком на возвращение мистера Нимбуса.

Последние четыре серии шестого сезона «Рика и Морти» начнут выходить на Adult Swim с 20 ноября.