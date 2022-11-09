Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хищник из бездны" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Безумные приключения продолжаются: вышел новый трейлер шестого сезона «Рика и Морти»

Безумные приключения продолжаются: вышел новый трейлер шестого сезона «Рика и Морти»

9 ноября 2022 12:22
Безумные приключения продолжаются: вышел новый трейлер шестого сезона «Рика и Морти»

Сериал о приключениях безумного ученого и его заурядного внука возвращается в эфир после короткого перерыва.

Телеканал Adult Swim выпустил трейлер новых серий шестого сезона научно-фантастического комедийного сериала «Рик и Морти». Ранее выпуск сезона был временно приостановлен после выхода шести эпизодов.

Главных персонажей мультфильма вновь озвучили Джастин Ройланд («Обратная сторона Земли»), Крис Парнелл («Мачо и ботан»), Спенсер Грэммер («Университет») и Сара Чок («Клиника»).

Анимационный сериал посвящен совместным приключениям гениального и безумного ученого Рика Санчеза и его заурядного внука Морти Смита (оба персонажа озвучены Ройландом). В конце пятого сезона злая копия Морти из параллельного измерения воплотила в жизнь свой план по разрушению системы Центральной конечной кривой, объединяющей все вселенные, в которых Рик является самым умным живым существом. Злой Морти использовал образовавшийся в мультивселенной разлом, чтобы сбежать в измерение, где Рика не существует. Однако его действия сломали технологию ученого, отправив всю семью Смитов в новую единую вселенную.

В новом трейлере обрисованы некоторые приключения, которые перестоит пережить паре героев в следующих сериях. Например, они столкнутся с расой человекоподобных насекомых и инопланетных грибов, угрожающих уничтожить Землю. Также в ролике показано сражение Морти с армией осьминогов, что может служить намеком на возвращение мистера Нимбуса.

Последние четыре серии шестого сезона «Рика и Морти» начнут выходить на Adult Swim с 20 ноября.

Фото: Adult Swim
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: кто ты из сериала «Корона»? Тест: кто ты из сериала «Корона»? Читать далее 9 ноября 2022
«Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов «Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов Читать далее 9 ноября 2022
Закулисные интриги и откровения со съемок: новые факты о «Гарри Поттере» из книги Тома Фелтона Закулисные интриги и откровения со съемок: новые факты о «Гарри Поттере» из книги Тома Фелтона Читать далее 6 ноября 2022
Слабонервным не смотреть: 5 фильмов ужасов, которые не выдержали зрители Слабонервным не смотреть: 5 фильмов ужасов, которые не выдержали зрители Читать далее 5 ноября 2022
Солнце, море и кино: 8 новых фильмов и сериалов о курортах Солнце, море и кино: 8 новых фильмов и сериалов о курортах Читать далее 6 ноября 2022
Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Читать далее 8 ноября 2022
Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Читать далее 7 ноября 2022
«Выкачивание денег»: как актеры из «Игры престолов» отреагировали на «Дом Дракона» «Выкачивание денег»: как актеры из «Игры престолов» отреагировали на «Дом Дракона» Читать далее 7 ноября 2022
Пропали без вести: 7 фильмов и сериалов о загадочных исчезновениях людей Пропали без вести: 7 фильмов и сериалов о загадочных исчезновениях людей Читать далее 5 ноября 2022
Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Читать далее 9 ноября 2022
Related video