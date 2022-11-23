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Киноафиша Новости Всего лишь один срыв: режиссер сериала «Монастырь» похвалил Настю Ивлееву за профессионализм

Всего лишь один срыв: режиссер сериала «Монастырь» похвалил Настю Ивлееву за профессионализм

23 ноября 2022 15:52
Всего лишь один срыв: режиссер сериала «Монастырь» похвалил Настю Ивлееву за профессионализм

Постановщик поражен работоспособностью центральной звезды.

Несколько дней назад в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с большим успехом состоялась премьера сериала «Монастырь», главную роль в котором сыграла блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. В честь релиза первых двух эпизодов режиссер шоу Александр Молочников написал в своем микроблоге длинное сообщение, в котором он поблагодарил команду шоу и отдельно похвалил Ивлееву за проявленный профессионализм. Ниже приведена выдержка из его письма:

«Настя Ивлеева — ты первая. Как же приятно слышать, что тебя хвалят, а это только первые две серии, уверен, ты еще острее проявишься как актриса дальше, поэтому советую всем досмотреть! За свои сорок (около того) смен ты сорвалась один раз! В последнюю смену. И никто не спорил с тобой, все молча слушали твой наезд и готовы были аплодировать в конце, потому что все предыдущие тридцать девять смен ты вела себя невероятно. Я давно не встречал такой работоспособности и адекватности восприятия самой себя: полное отсутствие сопротивления, работа над ролью, понимание возможности сесть в лужу, в результате очень достойная работа. Ты герой! Знаю, как было волнительно входить в кадр с акулами, но ты ни разу не облажалась».

«Монастырь» повествует о прожигательнице жизни по имени Мария, впутавшейся на курорте в большие неприятности. Теперь за ней охотятся бандиты, а единственным безопасным местом для нее оказывается удаленный монастырь. Таким образом тусовщица отправляет в новое жизненное путешествие, где она переосмыслит буквально все.

За первые сутки «Монастырь» посмотрело свыше 250 тысяч подписчиков платформы «Яндекс. Плюс» — это абсолютный рекорд «Кинопоиска». Третий эпизод выйдет 26 ноября.

Фото: Кинопоиск
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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