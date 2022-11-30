Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков

Произведения про маньяков — и книжные, и экранные — притягивают по многим причинам, но история «Замерзших» будоражит еще и тем, что сеттингом для убийств стал город с населением чуть больше 30 тысяч человек. Осознание того, что убийца где-то максимально близко к обычным людям, повышает уровень волнения. Предлагаем вместе с «Замершими» посмотреть еще ряд сериалов, после которых вы будете сомневаться в каждом своем знакомом.

К самому началу зимы российские шоураннеры подготовили леденящую историю про самого необычного серийного убийцу, аналогов которого еще не было как в реальном, так и в художественном мире — 1 декабря состоится премьера сериала «Замерзшие» .

Удивительно, что можно назвать маньяка, но при этом не раскрыть сюжет. Убийца в этом сериале — холод! В карельском городке Костомукша, что на Крайнем Севере, большую часть года лежит снег. Впитавшие мороз на уровень ДНК горожане знают, как жить в условиях низких температур, а потому смерть женщины (трезвой и адекватной!) от переохлаждения — нонсенс для полиции города. Это доказывает и патологоанатом, обнаружившей на трупе след от инъекции: жертва была обездвижена, а потому замерзла. Убитая — жена местного следователя Евгения Рудина (Артем Быстров), прославившегося тем, что посадил за решетку полгорода. Желающие отомстить ему уже выстраиваются в очереди, и каждый из них мог так наказать полицейского. Обезумевший от горя и желания найти убийцу Евгений пугает окружающих одержимостью и жестокостью. А между тем в городе находят новые заледеневшие тела. В Костомукше появился маньяк.

Национально-географические факторы позволяют придумывать уникальные истории — в тропическом поясе деяния маньяка Костомукши не повторить. Режиссер Адильхан Ержанов создает такой промозглый и темный мир, в котором таятся угрозы, а холод не только в окружающем воздухе, но и глубоко в сердцах людей. Кастинг сериала тоже эффектный: Артем Быстров, известный по фильмам «Т-34» и «Дурак», Даниил Воробьев («ДухLess», «Медиатор»), Виктория Агалакова («Елки», «Нулевой пациент») и поразительный Владимир Канухин, который еще мало известен, но после этой работы запомнится многим.

В то время как большинство сериалов о серийных убийцах держат в напряжении, максимально долго скрывая преступника и нанизывая на сценарную ось элементы расследования, «Крах» выделяется тем, что даже при наличии детективной линии, подозреваемый в нем идентифицирован с самого начала.

Суперинтендант Скотленд-Ярда Стелла Гибсон (Джиллиан Андерсон), несгибаемая как стела, направлена в Ирландию, чтобы вычислить и остановить Пола Спектора (Джейми Дорнан), который преследует и убивает молодых женщин в Белфасте. Поскольку маньяк зрителю уже известен, то сериал сосредотачивается на вуайеристском желании проследить за обычной жизнью преступника и исследованию мотивов, которые привели его к желанию забирать жизни. Одержимость, хоть и другого рода, проявляется и в характере Стеллы, так что, кто в сериале больше маньяк, еще стоит подумать.

В 1995 году 28-летняя проститутка Дора Ланж была убита, а от ее тела избавились гротескным, почти ритуальным образом. Тогда этим делом занимались детективы Раст Коул (Мэттью МакКонахи) и Мартин Харт (Вуди Харрельсон), но не смогли поймать преступника. 17 лет спустя им придется достать запыленные папки, когда появляется еще одна жертва, убитая аналогичным образом. Действие первого сезона разворачивается между воспоминаниями и настоящим, позволяя связать события прошлого и текущее расследование, чтобы понять, что же на самом деле случилось с этими несчастными жертвами.

«Настоящий детектив» — это больше, чем сериал о серийных убийцах. Это настолько необычный телевизионный продукт, который полностью изменил детективный контент, что все еще зиждился на канонах Агаты Кристи и Артура Конана Дойля. Здесь свое течение времени, свои правила движения и даже своя философия с необычными «коул-измами» (экзистенциальными выражениями персонажа МакКонахи). Но главное — это эмоциональная работа двух детективов, которую иначе, как душевной не назовешь. Даже не важно, какого преступника они ловят, процесс намного интереснее, чем результат.

Если взять за основу концепцию, что маньяком не рождаются, а становятся, то этот сериал — лучшее ее воплощение. Сценарий возвращается в прошлое, чтобы показать, как Норман Бейтс (Фредди Хаймор) стал печально известным убийцей, о котором рассказывает фильм Альфреда Хичкока 1960 года «Психо».

Хотя сериал считается приквелом, его действие происходит в наши дни. Сериал показывает Нормана и его мать Норму Бейтс (Вера Фармига) в их семейном мотеле. Страдающий эдиповым комплексом, главный герой одержим своей матерью, которая, как он думает, убила его друга. Норма, с другой стороны, покрывает убийства сына. То, как Норман произносит слово «мама», звучит невероятно жутко, отсылая к сценам в «Психо», где этот персонаж обнимал разлагающийся труп своей матери.

Ты

Конечно, фильмы и сериалы нас уже приучили к тому, что маньяки часто оказывают интеллигентными и приятными людьми, но в сериале «Ты» убийца настолько очарователен, что каждое новое его извращение хочется остановить истошным криком.

Джо Голдберг (Пенн Бэджли) — милый и скромный продавец в книжном магазине, этакий типичный «соседский мальчик». Однако не повезет тому, кого он полюбит. Как романтический мономан, Джо полностью посвящает свою жизнь партнеру, но взамен требует такую же преданность, и не дай бог, если засомневается. В первом сезоне его любовь в покупательницу быстро превращается в ядовитую одержимость, из-за которой он преследует девушку и манипулирует. А когда их отношения портятся, хладнокровно убивает ее. Некоторые намеки указывают, что то же самое произошло с его бывшей девушкой. Во втором сезоне главный герой под новым именем оказывается в другом городе, но остается прежним — параноидальный цикл повторяется. В то время как третий сезон приносит поворот — Джо теперь женат на Лав, но, как мы знаем из других фильмов, бывших маньяков не бывает.

Неудивительно, что нашим ответом мировому тренду на многосерийные истории про маньяков стал сериал про Чикатило. Имя этого убийцы стало нарицательным и первым всплывает в памяти, когда говорят о громких преступлениях в СССР. Создателям российского тру-крайма пришлось «подкорректировать» биографию реального убийцы, чтобы выполнить главную цель сериала — исследовать феномен, когда под личиной добропорядочного человека скрывается жестокий сексуальный извращенец.

Ведь Андрея Чикатило (Дмитрий Нагиев) считали гражданином с идеальной биографией. Выпускник филфака и член КПСС ходил на работу, был примерным семьянином, участвовал в добровольных дружинах и убивал. 13 лет советская милиция искала его, убившего более 50 женщин и детей, и не могла разглядеть маньяка в толпе — настолько обыденной и простой была его личность, в отличие от шокирующего альтер-эго.

Чтобы усугубить паранойю, это сериал напоминает, что маньяки могут быть такими очаровательными персонажами, что узнав о их преступлениях, продолжаешь не просто любить, а еще больше восхищаться ими. Это, безусловно, случай с Декстером Морганом (Майкл С. Холл) — судебно-медицинским аналитиком, специализирующимся на анализе брызг крови днем, и серийным убийцей-линчевателем ночью.

Из-за травмирующих событиями раннего детства, у Декстер развились серьезные социопатические наклонности, которые перешли и во взрослую жизнь, проявляясь в его постоянном желании убивать. Только благодаря приемному отцу, который выявил отклонения и научил сына управлять ими, Декстер знает как можно безопасно утолить свою жажду крови. Кроме того, поскольку герой работает с полицией, у него есть доступ ко всей внутренней информации, позволяющей находить и карать убийц, при этом не оставлять никаких улик.

Как и многие другие сериалы, «Водолей» тоже берет своего главного злодея прямо со страниц реальных книг по истории. Действие разворачивается на фоне стремительно меняющейся Америки 60-х. Детектив Сэм Ходиак (Дэвид Духовны) из полиции Лос-Анджелеса и его молодой коллега-офицер Брайан Шейф (Грэй Дэймон) расследуют исчезновение девочки-подростка по имени Эмма. Улики приводят их к Чарльзу Менсону (Гетин Энтони), молодому мужчине, обладающим талантом убеждать людей, а особенно молодых девушек, в том, что ему надо.

«Водолей» следует не только за стремлением Ходиака к Мэнсону, продвигающему свою «беспорядочную» философию, но и за тем, как эти исторические события повлияли на уже меняющееся американское общество. Кроме основной линии в сериале также используется формула «монстра недели», отправляя детективов за более банальными преступниками, но постоянно возвращая их к линии одного из самых известнейших маньяков, который своими руками не убил ни одного человека.

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