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Киноафиша Новости Будущее Супермена: Генри Кавилл с нетерпением ждет встречи с Джеймсом Ганном

Будущее Супермена: Генри Кавилл с нетерпением ждет встречи с Джеймсом Ганном

4 ноября 2022 13:39
Будущее Супермена: Генри Кавилл с нетерпением ждет встречи с Джеймсом Ганном

Актер еще не пересекался с новым главой DC Studios.

В октябре внутри DC произошло сразу два поворотных события — Генри Кавилл официально вернулся к роли Супермена, а создатель второго «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн был назначен на должность следующего креативного главы студии.

Сейчас Кавилл активно общается с прессой по случаю премьеры «Энолы Холмс 2». В свежем интервью порталу IGN он признался, что еще не имел личной встречи с новым главой DC Studios. В дальнейшем, как обычно, тактичный артист отметил, что он с нетерпением ждет момента, когда сможет напрямую обсудить с Ганном будущее своего персонажа:

«Я пока не пересекался с ним лично, но очень этого хочу. Он определенно чрезвычайно талантливый человек. С нетерпением жду встречи, чтобы устроить долгие-долгие беседы. Не передать славами как я ряд, что именно он теперь у руля. Буду счастлив любым будущим возможностям поработать с ним».

В каком именно проекте в дальнейшем появится Супермен, еще не объявлено, но это может быть как кроссовер с Черным Адамом в исполнении Дуэйна Джонсона, так и сольный блокбастер, который уже в находится разработке. Ганн же уже вступил в новую должность, но в данный момент он заканчивает свои дела в Marvel — постановщик работает над третьей частью «Стражей Галактики».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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