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Кинокомпания Warner Bros запретит российским каналам показывать свои фильмы

17 ноября 2022 17:10
Кинокомпания Warner Bros запретит российским каналам показывать свои фильмы

На отечественном телевидении больше не будут показывать «Гарри Поттера» и проекты DC.

Согласно инсайдерской информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», голливудская студия Warner Bros. Запретила российским телеканалам показывать свой контент.

Представители компании направили соответствующее письмо в медиа-холдинг «Национальная медиагруппа», в который входят несколько крупнейших отечественных каналов, таких как «Пятый канал», «Рен ТВ» и «СТС». В письме содержится требование приостановить трансляцию проектов Warner Bros. несмотря на то, что разрешения на их показ должны действовать еще полтора года. Этот запрет, кроме прочего, коснулся всех фильмов из франшизы «Гарри Поттер» и всех проектов киновселенной DC.

Еще в начале этой весны крупные голливудские компании заявили о временной приостановке своей деятельности на российском рынке. Позже в законодательных органах страны началось обсуждение возможности введения принудительного лицензирования контента крупных студий, однако эта инициатива была раскритикована некоторыми отечественными кино- и телекомпаниями, такими как «Медиакоммуникационный союз», «Газпром-медиа», ВГТРК и другими. По мнению их представителей, принятие подобного закона приведет к массовому переходу аудитории на пиратские ресурсы. После этого, в октябре, депутат Дмитрий Кузнецов заявил, что разрешение показывать фильмы и сериалы из «недружественных стран» смогут получать лишь кинотеатры.

В то же время по данным TelecomDaily, из-за ухода западных студий за первую половину этого года крупные российские стриминговые сервисы «Кинопоиск», «Иви», Wink и Okko потеряли от 5% до 42% своего ассортимента. При этом точное количество западных фильмов и сериалов, права на показ которых были отозваны студиями у телеканалов, до сих пор неизвестно.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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