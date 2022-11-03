Андрей Бурковский прыгает во времени в трейлере комедии «Я на перемотке!»

Новый фильм от автора «Родителей строгого режима» выйдет в прокат через две недели.

В сети появился новый официальный трейлер российской фантастической комедии «Я на перемотке!». Главные роли в картине исполнили Андрей Бурковский («Медиатор»), Татьяна Догилева («Вампиры средней полосы»), Ксения Теплова («Отчим») и Федор Лавров («Последний министр»).

В центре сюжета — трудоголик Максим (Бурковский), который все время так занят на работе, так что у него совершенно не хватает времени на близких людей. Однажды, отправившись в годовщину знакомства с любимой девушкой Сашей (Теплова) на романтический пикник, он ссорится с загадочной таксисткой Тамарой Петровной (Догилева), а та в отместку накладывает на героя страшное проклятье. Теперь он будет вечно перескакивать во времени к самым важным событиям своей жизни: свадьба моментально сменяется беременностью жены, а за той сразу наступает рождение ребенка. Кажется, ничто не может спасти Максима от этой странной перемотки.

Автором фильма выступил режиссер и продюсер Никита Владимиров, которого многие отечественные зрители могут знать по картинам «Бабки» с Ольгой Волковой и «Родители строгого режима» Алисой Фрейндлих.

Премьера «Я на перемотке!» состоится уже через две недели, 17 ноября.