Веселый и душевный: появились первые отзывы о рождественском спецвыпуске «Стражей Галактики»
Мантис и Дракс — главные звезды.
Американская пресса уже ознакомилась со «Стражами Галактики: Праздничный спецвыпуск». Исходя из первых отзывов, режиссеру и сценаристу Джеймсу Ганну удалось сделать душевный рождественский балаган с интересным сюжетом. Главными украшениями проекта критики единогласно называют персонажей Пом Клементьефф и Дэйва Батисты — Мантис и Дракса.
Ниже приведены отзывы критиков:
Стивен Вайнтрауб, Collider:
«Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» — очень веселый и душевный. В отличие от всех остальных проектов Marvel, тут не продвигают следующий фильм или шоу MCU. Здесь именно то, что продает подзаголовок, а именно — праздник. Если вы поклонник Дракса и Мантис, вам, несомненно, понравится».
Брэндон Дэвис, BD:
«Пом Клементьефф и Дэйв Батиста веселят. Тонкости, которые Джеймс Ганн привнес в эмоциональную составляющую, великолепны, а легкая привязка к киновселенной порадует хардкорных фанатов. Отличная работа».
Джонни Собчак, Inside The Film Room:
«Лучшее в четвертой фазе приберегли напоследок. Веселый и трогательный спецвыпуск «Стражей Галактики» — это мгновенная праздничная классика и необходимое напоминание о том, насколько живой становится MCU — как на бумаге, так и перед камерой — когда у руля находится Джеймс Ганн. Подайте теперь триквел!».
Росс Бонайм, Collider:
«Получилось намного лучше, чем я ожидал. Объединить Дракса и Мантис для похищения Кевина Бейкона — само по себе весело. Мария Бакалова в качестве Космо прекрасна. Был до глубины тронут рождественским духом».
Мэгги Ловитт, Collider:
«Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск» — это восхитительный и чудаковатый крохотный будничный день одноименной команды и идеальное дополнение к ротации новогодних фильмов. Надеюсь, что «Стражи Галактики» и недавний «Ночной оборотень» являются для Marvel Studios лишь началом ответвлений в формате странных и коротких историй».
Спецвыпуск, который станет мостиком к Пятой фазе MCU, выйдет на Disney+ уже послезавтра, 25 ноября.