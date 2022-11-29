Безумие и декаданс в Голливуде: появился новый трейлер «Вавилона» Дэмьена Шазелла

Студия Paramount представила новый трейлер грядущего исторического фильма «Вавилон» режиссера Дэмьена Шазелла. Главные роли в картине сыграли Марго Робби («Тоня против всех»), Брэд Питт («Однажды в Голливуде») и Диего Калва Эрнандес («Нарко: Мексика»).

Действие фильма разворачивается в 1920-х годах в Голливуде. В центре сюжета — три героя, представляющие совершенно разные взгляды на киноиндустрию. Мэнни (Калва Эрнандес) — идеалист, который мечтает стать частью чего-то значимого и от лица которого в основном ведется повествование. Джек Конрад (Питт) — кинозвезда, которая благодаря своему большому опыту уже узнал все лучшие и худшие стороны индустрии и решил, что просто хочет работать над тем, что может сулить ему успех. Нелли (Робби) — многообещающая молодая актриса, которая точно знает, как продвинуться по карьерной лестнице.

В новом трейлере зрителей вновь погружают в атмосферу сумасшедших вечеринок и величественных кинопостановок той эпохи, а также знакомят с новыми персонажами, среди которых можно увидеть реальных исторических личностей.

Многие зрители могут знать Шазелла по фильмам «Одержимость», «Человек на Луне» и «Ла-Ла Ленд», за который он был удостоен премии «Оскар» в категории «Лучший режиссер».

Премьера «Вавилона» состоится 23 декабря.