Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не дыши: Начало" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Священник-самозванец скрывается от чикагской мафии в трейлере сериала «Без почтения»

Священник-самозванец скрывается от чикагской мафии в трейлере сериала «Без почтения»

2 ноября 2022 12:31
Священник-самозванец скрывается от чикагской мафии в трейлере сериала «Без почтения»

Главную роль в криминальном шоу исполнил звезда «Стрелы» Колин Доннелл.

Стриминговый сервис Peacock представил трейлер своей будущей криминальной драмы «Без почтения». Главные роли в сериале исполнили Колин Доннелл («Стрела»), Мартин Сакс («В погоне за ветром»), П.Дж. Бирн («Волк с Уолл-стрит»), Сьюзи Портер («Жажда золота») и Эд Оксенбульд («Визит»).

По сюжету, мелкий преступник Пауло Киган (Доннелл) переходит дорогу могущественной чикагской мафии. Пытаясь сбежать от воротил криминального мира, герой перебирается в Австралию, где ему приходит в голову блестящая идея — скрыться от преследователей, притворившись новым католическим священником захолустного городка, расположенного на побережье. Таким образом, Пауло превращается в преподобного Маккензи Бойда. Неожиданно для себя на новом месте «службы» герой не только находит отличное укрытие от мафии, но обретает дом и близких людей.

Создателем и шоураннером сериала выступает Пэдди Макрей, ранее работавший над австралийским шоу «Беглянки» с Ребеккой Гибни в главной роли. По поводу своего нового проекта Макрей рассказывает:

«Без почтения» — это прежде всего история о силе сплоченного сообщества, и мы надеемся, что зрители почувствуют любовь, с которой был создан сериал. Его производство было важным делом, которое принесло мне много удовольствия. Вся команда глубоко гордится результатом проделанной работы и ждет момента, когда сможет поделиться им со всем миром».

Премьера «Без почтения» состоится 30 ноября, все 10 эпизодов первого сезона выйдут одновременно.

Фото: Peacock
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны 7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны Читать далее 3 ноября 2022
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Читать далее 1 ноября 2022
Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Читать далее 31 октября 2022
Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Читать далее 31 октября 2022
Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Читать далее 31 октября 2022
7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить 7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить Читать далее 31 октября 2022
Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Читать далее 31 октября 2022
Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Читать далее 30 октября 2022
5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах 5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах Читать далее 31 октября 2022
Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Читать далее 2 ноября 2022