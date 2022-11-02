Священник-самозванец скрывается от чикагской мафии в трейлере сериала «Без почтения»

Стриминговый сервис Peacock представил трейлер своей будущей криминальной драмы «Без почтения». Главные роли в сериале исполнили Колин Доннелл («Стрела»), Мартин Сакс («В погоне за ветром»), П.Дж. Бирн («Волк с Уолл-стрит»), Сьюзи Портер («Жажда золота») и Эд Оксенбульд («Визит»).

По сюжету, мелкий преступник Пауло Киган (Доннелл) переходит дорогу могущественной чикагской мафии. Пытаясь сбежать от воротил криминального мира, герой перебирается в Австралию, где ему приходит в голову блестящая идея — скрыться от преследователей, притворившись новым католическим священником захолустного городка, расположенного на побережье. Таким образом, Пауло превращается в преподобного Маккензи Бойда. Неожиданно для себя на новом месте «службы» герой не только находит отличное укрытие от мафии, но обретает дом и близких людей.

Создателем и шоураннером сериала выступает Пэдди Макрей, ранее работавший над австралийским шоу «Беглянки» с Ребеккой Гибни в главной роли. По поводу своего нового проекта Макрей рассказывает:

«Без почтения» — это прежде всего история о силе сплоченного сообщества, и мы надеемся, что зрители почувствуют любовь, с которой был создан сериал. Его производство было важным делом, которое принесло мне много удовольствия. Вся команда глубоко гордится результатом проделанной работы и ждет момента, когда сможет поделиться им со всем миром».

Премьера «Без почтения» состоится 30 ноября, все 10 эпизодов первого сезона выйдут одновременно.