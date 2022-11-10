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Киноафиша Новости В прокат выходит напряженная драма «По-мужски» с Антоном Лапенко в главной роли

В прокат выходит напряженная драма «По-мужски» с Антоном Лапенко в главной роли

10 ноября 2022 11:01
В прокат выходит напряженная драма «По-мужски» с Антоном Лапенко в главной роли

Картина обязательна для просмотра в кино.

Сегодня в российский прокат выходит драма «По-мужски», главную роль в которой сыграл Антон Лапенко. Звезда комедийных скетчей отошел от привычного амплуа и исполнил сложную драматическую роль. Актер и раньше экспериментировал с жанрами, но тут все по-настоящему серьезно и на самом высоком уровне. Чтобы в полной мере проникнуться атмосферой ленты и оценить результаты стараний артиста, фильм рекомендуется смотреть исключительно на больших экранах, т.е. в кинотеатрах.

В центре повествования окажется 35-летний мужчина Глеб. Он воплощение успеха и удачи. У главного героя есть собственный бизнес, красивая жена и новый шикарный загородный дом. Но все начинает рушится после бытового инцидента. Пьяный сосед ввязывается в ссору с Глебом и дает пощечину его жене. Персонаж Лапенко не отвечает должным образом на это оскорбление, из-за чего ставит себя в унизительное положение. Когда он все-таки решает «по-мужски» разобраться с врагом, ударившим его супругу, его идеализированная жизнь начинает играть совершенно иными красками. Противостояние Глеба и соседа выходит на совершенно другой уровень с самыми высокими ставками.

Вместе с Лапенко в «По-мужски» снялись Екатерина Щербакова, Владимир Гориславец, Сергей Васин, Полина Синильникова, Леля Хохлова, Евгения Синицкая, Анастасия Чуева, Владимир Данай и Руслан Гагиев. Авторами проекта являются создатели короткометражки с Александром Петровым «Угонщик»: режиссер Максим Кулагин и его брат сценарист Денис Кулагин. Фильм вдохновлен реальным инцидентом, который произошел с Денисом Кулагиным.

Фото: Централ Партнершип
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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