О чем мини-сериал «Столичная штучка» с Аглаей Шиловской и Александром Устюговым

Все, что необходимо знать перед просмотром нового комедийного шоу

В прошлую субботу, 26 ноября, на телеканале «Россия 1» состоялась премьера долгожданной комедийной мелодрамы «Столичная штучка». Мы расскажем вам все, что необходимо знать о проекте и его авторах перед просмотром.

Главные роли в мини-сериале исполнили Аглая Шиловская («Вурдалаки»), Александр Устюгов («Ментовские войны»), Анатолий Лобоцкий («Калашников»), Екатерина Соломатина («Кем мы не станем») и Елена Муравьева («Кухня»).

В центре сюжета — Марина Новикова (Шиловская), успешный менеджер крупной агропромышленной компании. Она привыкла к роскошной городской жизни, но однажды начальство отправляет ее в захолустье Тамбовской области, где Марина должна проследить за установкой нового доильного аппарата. Неожиданная командировка полностью переворачивает привычный мир девушки, которая отныне вынуждена жить по соседству с простыми сельчанами и коровами.

Местные жители не испытывают никакого энтузиазма по поводу свалившихся на них «инноваций». Марине приходится искать путь к их умам и сердцам, чтобы они поверили в пользу аппарата. Для этого она решает завоевать расположение мастера на все руки Валеры (Устюгов), обладающего большим авторитетом среди простых работяг.

Режиссером шоу выступил Артур Румынский, ранее работавший над сериалами «Смерть в объективе», «Тайна последней главы» и «Анатомия убийства». Съемки проекта проходили летом 2022 года в Москве и Московской области. Сериал состоит из четырех эпизодов.