Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нитрам" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Начались съемки сериала «Цербер» с Кириллом Кяро и Евгением Цыгановым

Начались съемки сериала «Цербер» с Кириллом Кяро и Евгением Цыгановым

16 ноября 2022 15:56
Начались съемки сериала «Цербер» с Кириллом Кяро и Евгением Цыгановым

Исторический детектив о поисках серийного убийцы на фоне восстания декабристов.

Накануне стартовали съемки российского многосерийного исторического детектива «Цербер», в касте которого задействованы Евгений Цыганов («Воланд») и Кирилл Кяро («Эпидемия»). Официальным анонсом о запуске производства поделился отечественный онлайн-кинотеатр Premier.

Действие шоу развернется холодной зимой 1826 года в Санкт-Петербурге в период знаменитого восстания декабристов. Подавив выступления на Сенатской площади, следственный комитет начинает искать участников восстания. В этот непростой момент в городе внезапно происходит череда зверских преступлений. Жертвами становятся люди, доносившие на декабристов. Почерк преступлений неизменно один — возле тел убитых всегда находилось письмо с обрывком из стихотворения А.С. Пушкина. Расследованием этого запутанного дела занимаются московский сыщик (Тимофей Трибунцев) и освобожденный арестант дворянского происхождения Александр Бошняк (Сергей Марин).

Начались съемки сериала «Цербер» с Кириллом Кяро и Евгением Цыгановым

В остальной актерский состав сериала вошли Александр Горбатов, Дмитрий Ульянов, Вера Колесникова и другие. Постановкой занимается режиссер Владимир Щегольков («Везет», «С пяти до семи», «Одна любовь на миллион»).

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Читать далее 16 ноября 2022
От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов Читать далее 15 ноября 2022
Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы Читать далее 17 ноября 2022
От Шазама до Найтвинга: каких героев DC мы увидим на экране до 2025 года От Шазама до Найтвинга: каких героев DC мы увидим на экране до 2025 года Читать далее 16 ноября 2022
Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами Читать далее 17 ноября 2022
Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Читать далее 12 ноября 2022
Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Читать далее 13 ноября 2022
Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Читать далее 14 ноября 2022
Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Читать далее 14 ноября 2022
Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Читать далее 17 ноября 2022
Related video