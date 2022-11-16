Начались съемки сериала «Цербер» с Кириллом Кяро и Евгением Цыгановым

Накануне стартовали съемки российского многосерийного исторического детектива «Цербер», в касте которого задействованы Евгений Цыганов («Воланд») и Кирилл Кяро («Эпидемия»). Официальным анонсом о запуске производства поделился отечественный онлайн-кинотеатр Premier.

Действие шоу развернется холодной зимой 1826 года в Санкт-Петербурге в период знаменитого восстания декабристов. Подавив выступления на Сенатской площади, следственный комитет начинает искать участников восстания. В этот непростой момент в городе внезапно происходит череда зверских преступлений. Жертвами становятся люди, доносившие на декабристов. Почерк преступлений неизменно один — возле тел убитых всегда находилось письмо с обрывком из стихотворения А.С. Пушкина. Расследованием этого запутанного дела занимаются московский сыщик (Тимофей Трибунцев) и освобожденный арестант дворянского происхождения Александр Бошняк (Сергей Марин).

В остальной актерский состав сериала вошли Александр Горбатов, Дмитрий Ульянов, Вера Колесникова и другие. Постановкой занимается режиссер Владимир Щегольков («Везет», «С пяти до семи», «Одна любовь на миллион»).