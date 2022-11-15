Подросток угоняет авто с Оливией Колман и ее ребенком в трейлере комедийной драмы «Радостная поездка»

Киностудия Magnolia Pictures презентовала дебютный трейлер малобюджетной ирландской комедийной драмы «Радостная поездка» (Joyride). Ведущую роль в ленте сыграла обладательница премии «Оскар» Оливия Колман («Фаворитка», «Незнакомая дочь», «Отец»).

В центре сюжета окажется дерзкий подросток Малли (Чарли Рид), который сбегает от своего отца и угоняет припаркованное такси. На заднем сидении автомобиля находится женщина средних лет Джой (Колман) с новорожденным ребенком. Героиня намерена отдать своего малыша более ответственной подруге, в то время как паренек пытается скрыться от своего нерадивого родителя — последний требует от мальчугана некую сумму денег, которая находится в его распоряжении. Таким образом, Малли и Джой, эти два совершенно разных человека, отправляются в неожиданное путешествие по живописной Ирландии. Очень скоро между героями образуется неразрывная дружеская связь, благодаря которой Джой пересмотрит свои взгляды на мир и жизнь в целом.

Снял картину режиссер-документалист Эмер Рейнольдс («Вояджер: Дальше планет»), оригинальный сценарий написала соавтор недавнего сериала Apple TV+ «Заговор сестер Гарви» Айльбе Кеоган. В остальной актерский состав вошли Лохланн О’Мира, Тим Лэндер, Олуэн Фуэре, Эшлин МакГакин, Рут МакКейб, Томми Тирнан и Эшлинг О’Салливан.

Премьера «Радостной поездки» состоится 23 декабря.