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Киноафиша Новости Канал HBO объявил о закрытии сериала «Мир Дикого Запада»

Канал HBO объявил о закрытии сериала «Мир Дикого Запада»

7 ноября 2022 10:12
Канал HBO объявил о закрытии сериала «Мир Дикого Запада»

Выяснились причины.

В конце прошлой недели интернет всколыхнуло громкое известие — кабельный канал HBO решил официально закрыть «Мир Дикого Запада». С самого начала создатели технотриллера, Джонатан Нолан и Лиза Джой, рассчитывали проект на пять сезонов, но теперь этот план точно не будет реализован.

Согласно данным авторитетных СМИ, решение по отмене было связано сразу с несколькими факторами. Главным и определяющим критерием стало падение зрительских рейтингов. Если стартовый сезон собирал у малых экранов по 12 млн зрителей, то стартовавший летом четвертый — в районе 4 млн.

Кроме того, бюджет шоу постоянно рос. Сериал являлся одним из наиболее дорогих проектов телесети наряду с «Домом Дракона» и «Игрой престолов». На производство пятого сезона понадобилось бы как минимум $160 млн. Несмотря на тот факт, что съемки так и не стартовали, актерам все равно придется заплатить положенные гонорары. По контракту, HBO обязался выплатить исполнительскому ансамблю их гонорары независимо от того, будет пятый сезон или нет.

За финальный сезон зарплаты основных исполнителей также возросли, поэтому лишь на одно это уйдет не меньше $15 млн. В концовке должен был вернуться весь основной каст, который составляли Эван Рэйчел Вуд, Аарон Пол, Тесса Томпсон, Тандиве Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис и Джеймс Марсден. Задолго до съемок артистам приходилось рассчитывать свое расписание на примерный срок производственного процесса, иногда даже отказываясь от интересных проектов, поэтому пункт с «обязательной выплатой» в данном случае вполне резонный.

В целом же «Мир Дикого Запада» пал жертвой плана по сокращению расходов, инициированного новым главной Warner Bros. Discovery Дэвидом Заславом.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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