Затраты на создание фильма «Чебурашка» возросли до 850 млн рублей

На недавнем питчинге «Фонда Кино» производственная студия Yellow, Black and White попросила дополнительное финансирование для своей главной новинки года, которой является фильм «Чебурашка». Бюджет семейной ленты теперь составляет 850 миллионов рублей.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», изначально создатели требовали на доработку 150 млн, однако им выделили всего 50 млн. Столь внушительные капиталовложения обусловлены доработкой сложной компьютерной графики. Команда ленты рассчитывает заработать на проекте в новогодние праздники не менее миллиарда рублей.

«Чебурашка» будет представлять собой историю о путешествии странного мохнатого зверька из апельсиновой рощи в крохотный курортный городок. Там он знакомится с новыми друзьями в лице необщительного старика Гены, маленького мальчика и его мамы.

Главные роли в ленте сыграли Ольга Кузьмина, Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко и Ева Смирнова. Снял фильм режиссер трилогии «Последний богатырь» Дмитрий Дьяченко.

Копания «Централ Партнершип» выпустит «Чебурашку» в кинотеатры 1 января 2023 года.