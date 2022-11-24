Диего Луна рассказал о сцене из сериала «Андор», которая растрогала его до слез во время съемок

В свежем интервью порталу Collider Диего Луна, исполнивший главную роль в сериале «Андор» из вселенной «Звездных войн», рассказал о том, какая сцена оказалась для него самой сложной во время съемок.

Актер вспомнил сцену, в которой его герой Кассиан отправляется на миссию по спасению Бикс (Адриа Архона). В это же время его покойная мать Маарва (Фиона Шоу) через заранее записанную голограмму произнесла речь на своих похоронах, в которой призвала дать отпор Империи. Луна признался, что сцена по-настоящему задела его за живое:

«Я играл сцену, когда режиссер дал команду начать проигрывать слова Маарвы. Итак, через мгновение я слышу музыку, а затем ее слова. И начинаю плакать. Я не хотел, чтобы камера засняла меня плачущим. Я не мог поверить, что это происходит, так расчувствовался. Это был очень эмоциональный момент. И он много значит для меня на личном уровне».

Актер добавил, что не хотел, чтобы его герой эмоционально «сломался» именно в этой сцене:

«Отношения Кассиана и Маарвы и то, как она в конечном итоге указывает ему верный путь — это очень сильная часть истории моего героя. Я волнуюсь, просто говоря об этом. Для меня их связь очень сильна. Я хотел, чтобы персонаж казался крепким. Я не хотел, чтобы он сломался именно в этой сцене, это должно было произойти позже. Но сдержать слезы оказалось невозможно».

Луна также отметил, что все аспекты «Андора» так или иначе связаны друг с другом и похвалил работу шоураннера Тони Гилроя:

«Ничто в этом сюжете не принимается как должное. Тони и команда сценаристов проделали прекрасную работу. Как актеру мне невероятно приятно работать с материалом, в котором все аспекты истории взаимосвязаны друг с другом. Мне нравятся все эпизоды, но лучше двенадцатого ничего не могу представить».

Релиз второго сезона «Андора» ожидается в 2024 году.