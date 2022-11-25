Джеймс Кэмерон рассказал, что идея «Аватара» восходит ко сну, который приснился ему в 19 лет

До премьеры «Аватара: Путь воды» осталось ровно три недели, поэтому рекламная кампания блокбастера уже перетекла в самую активную фазу. Сегодня в сети появился свежий ТВ-ролик горячо ожидаемого сиквела, в котором акцент сделан на противостояние народа на’ви и землян. В дополнение к этому появилась выдержка из недавнего интервью Джеймса Кэмерона журналу GQ, в котором режиссер поделился занимательной историей о зарождении франшизы. Как и когда-то с «Терминатором», идея о фантастической Пандоре пришла к постановщику во сне. По словам кинематографиста, он сразу же отразил ее на бумаге:

«Мне приснился биолюминесцентный лес с деревьями, напоминающими волоконно-оптические лампы, сверкающей рекой и чем-то вроде фиолетового мха, святящегося, когда на него наступаешь. Еще там были разнообразные ящеры, которые тяжело распознавались, пока не взлетели. Они вращались туда-сюда как веера, словно живые фрисби были передо мной. Все это было во сне. Я проснулся жутко взбудораженным и сразу же отразил снизошедшее на меня в форме рисунка. Он у меня даже остался».

По словам Кэмерона, созданный в юности рисунок спас его от целой череды судебных исков:

«И кстати, именно рисунок спас меня примерно от десяти судебных исков. Все-таки в любом успешном проекте всегда найдется какой-нибудь засранец с фольгой под париком, внезапно решающий, что вы каким-то хитрым образом высосали идею из его головы. В общем, у меня было десять или даже одиннадцать подобных случаев. В те моменты я всегда ссылался на рисунок, который сделал еще в колледже Фуллертона, когда мне было девятнадцать лет».

«Аватар: Путь воды» стартует в кинотеатрах 16 декабря.