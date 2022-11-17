KION представил трейлер документального фильма «Пелевин»

Онлайн-кинотеатр KION выпустил трейлер документального фильма «Пелевин», посвященного жизни и творчеству Виктора Пелевина, самого загадочного современного российского писателя.

Пелевин — один из самых популярных авторов на постсоветском пространстве. Каждый год он выпускает по новому роману, расходящемуся огромными тиражами. Его произведения удостаивались множества престижнейших отечественных литературных премий и не раз экранизировались. В то же время Пелевин уже 20 лет не появляется в публичном пространстве: он не дает интервью, не посещает общественные мероприятия и даже запрещает фотографировать себя. За прошедшие годы его образ покрылся слоем мифов.

Однако создатель нового фильма Родион Чепель («Дуров») решил прорваться за завесу тайны и узнать всю правду о том, кем является Пелевин на самом деле. Для этого он изучил архивы, найдя в них документы и снимки, которых ранее никто не видел, и взял интервью у знакомых писателя: его бывшего редактора Ольши Аминовой, друга юности Сергея Москалева, его одногруппника и главного редактора журнала «Литературное обозрение» Виктор Куллэ и других. Также режиссер глубоко погрузился в творчество и мировоззрение Пелевина, поговорив о них с главным редактором VOGUE Russia Аленой Долецкой, знаменитым критиком Галиной Юзефович и китаистом Брониславом Виногродским.

Кроме того, судя по новому трейлеру, фильм будет сопровождаться остроумными анимационными вставками, которые не просто проиллюстрируют различные события из жизни Пелевина, но и сами выстроятся в полноценные сюжетные линии фильма. Мультипликационные эпизоды для проекта разработала студия «Жи-Ши», специалисты которой ранее работали над клипом Земфиры «Остин».

Премьера «Пелевина» состоится в день 60-летнего юбилея писателя, 22 ноября этого года.